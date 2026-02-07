Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vanda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. februára 2026

Osloboďte hory! Tisíce ľudí v Miláne protestovali proti zimným olympijským hrám


Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 V talianskom Miláne sa v sobotu konal masový protest proti zimným olympijským ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics protest_40410 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) -

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026




V talianskom Miláne sa v sobotu konal masový protest proti zimným olympijským hrám, a to len deň po slávnostnom otvorení podujatia. Demonštranti niesli transparenty kritizujúce environmentálne škody, výrub stromov, používanie umelého snehu, ale aj prehlbujúcu sa bytovú krízu v hospodárskom centre krajiny.

Polícia bola v pohotovosti, keďže minulý víkend došlo v Turíne k násilným stretom medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami, pri ktorých utrpelo zranenia viac než 100 policajtov.

Neudržateľné olympijské hry


„Tieto hry už nie sú udržateľné - ani z environmentálneho, ani zo sociálneho hľadiska. Ich čas sa skončil,“ povedala pre AFP 29-ročná protestujúca Francesca Missanaová.

Kritici olympiády upozorňujú najmä na negatívny dopad rozsiahlej infraštruktúry na citlivé horské ekosystémy, ako aj na energeticky a environmentálne náročnú výrobu umelého snehu. Ďalší poukazujú na to, že Miláno sa stáva pre bežných obyvateľov čoraz menej dostupným mestom pre rastúce ceny bývania, ktoré súvisia s prílevom bohatších obyvateľov zvýhodnených daňovým režimom.

Kritizovali aj výrub stromov


„Hry boli prezentované ako udržateľné a finančne neutrálne, no realita je iná,“ uviedol jeden z organizátorov pochodu Alberto di Monte. Podľa neho sa miliardy eur minuli na výstavbu ciest naprieč Alpami namiesto ochrany horskej prírody.


Protestujúci kritizovali aj výrub stoviek stromov pre výstavbu bobovej dráhy. Niektorí zasa symbolicky rozložili kartónové stromy na zem, aby poukázali na rozsah zásahov do prírody. Na transparentoch sa objavili slogany ako „Osloboďte hory, vezmime si späť mesto“ či „Olympiáda ma vysušuje“, doplnené kresbou kvapky vody. V dave bolo vidieť aj palestínske vlajky, zatiaľ čo policajti monitorovali priebeh demonštrácie z bezprostrednej blízkosti.


Zdroj: SITA.sk - Osloboďte hory! Tisíce ľudí v Miláne protestovali proti zimným olympijským hrám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 