Sobota 7.2.2026
Denník - Správy
07. februára 2026
Osloboďte hory! Tisíce ľudí v Miláne protestovali proti zimným olympijským hrám
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) -
V talianskom Miláne sa v sobotu konal masový protest proti zimným olympijským hrám, a to len deň po slávnostnom otvorení podujatia. Demonštranti niesli transparenty kritizujúce environmentálne škody, výrub stromov, používanie umelého snehu, ale aj prehlbujúcu sa bytovú krízu v hospodárskom centre krajiny.
Polícia bola v pohotovosti, keďže minulý víkend došlo v Turíne k násilným stretom medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami, pri ktorých utrpelo zranenia viac než 100 policajtov.
„Tieto hry už nie sú udržateľné - ani z environmentálneho, ani zo sociálneho hľadiska. Ich čas sa skončil,“ povedala pre AFP 29-ročná protestujúca Francesca Missanaová.
Kritici olympiády upozorňujú najmä na negatívny dopad rozsiahlej infraštruktúry na citlivé horské ekosystémy, ako aj na energeticky a environmentálne náročnú výrobu umelého snehu. Ďalší poukazujú na to, že Miláno sa stáva pre bežných obyvateľov čoraz menej dostupným mestom pre rastúce ceny bývania, ktoré súvisia s prílevom bohatších obyvateľov zvýhodnených daňovým režimom.
„Hry boli prezentované ako udržateľné a finančne neutrálne, no realita je iná,“ uviedol jeden z organizátorov pochodu Alberto di Monte. Podľa neho sa miliardy eur minuli na výstavbu ciest naprieč Alpami namiesto ochrany horskej prírody.
Protestujúci kritizovali aj výrub stoviek stromov pre výstavbu bobovej dráhy. Niektorí zasa symbolicky rozložili kartónové stromy na zem, aby poukázali na rozsah zásahov do prírody. Na transparentoch sa objavili slogany ako „Osloboďte hory, vezmime si späť mesto“ či „Olympiáda ma vysušuje“, doplnené kresbou kvapky vody. V dave bolo vidieť aj palestínske vlajky, zatiaľ čo policajti monitorovali priebeh demonštrácie z bezprostrednej blízkosti.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
