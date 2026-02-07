Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vanda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. februára 2026

Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO


Tagy: Český prezident Minister cestovného ruchu a športu SR Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Slovensko v sobotu slávnostne otvorilo Casa Slovacca, a teda Slovenský olympijský dom v centre Milána. Počas



Zdieľať
55082961509_ceeb707f16_c 676x472 7.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko v sobotu slávnostne otvorilo Casa Slovacca, a teda Slovenský olympijský dom v centre Milána. Počas zimnej olympiády bude miestom, kde sa Slovensko pred svetom odprezentuje ako moderná, autentická a zodpovedná krajina.


Organizátorom národnej prezentácie je Slovakia Travel spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom. Podľa ich slov ide o jeden z najkrajších domov zimných olympijských hier. Súčasne priblížili, čo môžu návštevníci od neho očakávať.

Otváracie hodiny pre verejnosť


Slovenský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli a bude otvorený počas celého trvania zimných olympijských hier do 22. februára. Pre verejnosť sú priestory otvorené v piatok a v sobotu od 10:00 do 24:00 a v ostatné dni od 10:00 do 22:00. Reštaurácia je k dispozícií každý deň od 12:00 do 22:00. Na návštevníkov čakajú živé prenosy olympijských súťaží, denné kultúrne vystúpenia a sprievodný program.

Organizátori pripravili aj prezentáciu slovenských regiónov, interaktívne remeselné workshopy a tiež stretnutia so športovcami. V Slovenskom olympijskom dome sa uskutočnia aj tematické dni. Slovenský národný deň bude 12. februára, slovensko-talianský deň 13. februára a národná expozícia pri príležitosti zimnej olympiády bude 19. a 20. februára. Súčasťou slovenského domu bude aj gastronomická ponuka tradičných slovenských jedál.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
 

Slávnostné otvorenie Casa Slovacca


Na slávnostnom otvorení Casa Slovacca sa zúčastnili slovenský prezident Peter Pellegrini, český prezident Petr Pavel, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak či trojnásobný majster sveta v cyklistike a slovenský reprezentant Peter Sagan. Pellegrini vyzdvihol, že slovenský stánok je naozaj jeden z najkrajších a bude prezentáciou, za ktorú sa Slovensko nemusí hanbiť. Slovensko tak podľa neho ukáže, že má čo ponúknuť.

Minister Huliak zaželal športovcom, aby sa im darilo a dosiahli dobré výsledky. Slovenský olympijský dom je podľa neho dôstojným miestom pre zviditeľnenie Slovenska a verí, že aj to bude podporou pre slovenský cestovný ruch.

Rovnaký názor zdieľa aj generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. "Je to strategická investícia s horizontom dlhodobého reputačného vkladu, ktorá verím, že podporí príjazdový cestovný ruch zo zahraničia na Slovensko," povedal Fekete.

Súčasťou otvorenia slovenského stánku boli aj slovenskí olympionici vrátane hokejových reprezentantov. Peter Sagan im poslal povzbudivý odkaz. "Milí olympionici, vážime si to, že ste tu na olympiáde a budete nás hrdo reprezentovať. Celé Slovensko vám fandí a prajem vám čo najviac dobrých výsledkov," povedal Sagan.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský olympijský dom má čo ponúknuť. Návštevníkov čakajú prenosy, kultúrny program aj stretnutie so športovcami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český prezident Minister cestovného ruchu a športu SR Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6. 2. 2026)
 Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým (5. 2. 2026)
 Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska (3. 2. 2026)
 Cehlárik: Verím, že zabojujeme o úspech aj v konkurencii z NHL (2. 2. 2026)
 Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
 ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
 OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)



nasledujúci článok >>
Osloboďte hory! Tisíce ľudí v Miláne protestovali proti zimným olympijským hrám
<< predchádzajúci článok
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 