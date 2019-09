OSN: 600.000 Rohingov v Mjanmarsku stále čelí hrozbe genocídy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 16. septembra (TASR) - Moslimskí Rohingovia, ktorí aj naďalej zotrvávajú v mjanmarskom Jakchainskom štáte, čelia. V pondelok to vo svojej správe uviedla dokumentačná misia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Mjanmarsku. Informovala o tom agentúra AFP.Dokumentačná misia v tejto súvislosti zdôraznila, že návrat miliónov Rohingov, ktorých z Mjanmarska vyhnala armáda, späť do vlasti, je za daných podmienok "nemožný".Až 600.000 Rohingov žijúcich v Jakchainskom štáte sa podľa správy nachádza v žalostnej situácií, ktorá sa naďalej zhoršuje.varovali vo svojej správe experti OSN.Vyšetrovatelia z dokumentačnej misie označili ešte vlani v auguste operáciu mjanmarskej armády proti Rohingom z roku 2017 zas tým, že najvyšší predstavitelia mjanmarskej armády by mali byť v tejto súvislosti trestne stíhaní.Podľa expertov OSN mjanmarská armáda v Jakchainskom štáte spáchala zločiny proti ľudskosti vrátane vraždy, znásilnenia, mučenia, zotročenia, násilia voči deťom a vypálenia celých dedín.Experti zároveň skritizovali mjanmarskú politickú líderku Aun Schan Su Ťij za to, že neuplatnila svoju morálnu autoritu, aby zabránila páchaniu týchto zverstiev.