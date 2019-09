Prieskum: Bratislavčania sú za vytvorenie rezervácie Pramene Vydrice

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 16. septembra (TASR) - Bratislavčania podporujú vytvorenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice, ochranu prírody v meste, zníženie ťažby v lužných lesoch pri Dunaji alebo obmedzenie bujnejúcej výstavby. Ukázal to prieskum, ktorý dala vypracovať občianska iniciatíva Chráňme povodie Vydrice. Realizovala ho agentúra Median SK v auguste na vzorke 601 dospelých obyvateľov Bratislavy.Prieskum pozostával z piatich otázok. Prvá sa pýtala na vytvorenie prírodnej rezervácia pri riečke Vydrica v bratislavskom lesoparku.priblížila iniciatíva Chráňme povodie Vydrice.Až 71 percent Bratislavčanov si myslí, že takáto rezervácia by mala byť určite vytvorená a 23 percent si myslí, že by skôr mala byť vytvorená. Iba štyri percentá respondentov tvrdia, že by určite alebo skôr vytvorená byť nemala.Druhá otázka sa týkala hospodárskej ťažby dreva v lužných lesoch pri Dunaji. Prieskum ukázal, že 69 percent Bratislavčanov si myslí, že na týchto miestach by nemala byť žiadna ťažba dreva, kým 25 percent považuje hospodársku ťažbu dreva za prípustnú, ale jej rozsah by sa mal zmenšiť. V tretej otázke sa prieskum pýtal na rozšírenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. To, žeby mala byť prírodná rezervácia určite rozšírená, si myslí 63 percent Bratislavčanov, zatiaľ čo 29 percent uviedlo, že by skôr mala byť rozšírená. Proti alebo skôr proti boli štyri percentá respondentov.V prieskume sa pýtali aj na pokračujúci úbytok zelených plôch v meste, osem percent Bratislavčanov považuje súčasný trend zástavby za primeraný, štyri percentá si dokonca myslia, že by sa malo stavať ešte viac. To, že výstavbu treba obmedziť a viac sa venovať tvorbe zelených plôch, si myslí 62 percent. Za úplné zastavenie výstavby bolo 25 percent respondentov.Bratislavčanov sa pýtali aj na vinohradnícke oblasti v Novom Meste a Rači, ktoré sú vo zvýšenej miere zastavované. Za to, že zástavba viníc by mala byť úplne zastavená, sa v prieskume vyjadrilo 78 percent Bratislavčanov, pričom 58 percent respondentov je za opatrenia na revitalizáciu vinohradníctva a rozšírenie viníc. Ďalších 15 percent je za pokračovanie výstavby v medziach súčasného územného plánu a dve percentá opýtaných sú za umožnenie ešte väčšej výstavby.Prostriedky na realizáciu prieskumu vo výške 2010 eur boli poskytnuté z dotácie mestskej časti Nové Mesto v rámci participatívneho rozpočtu za rok 2018.