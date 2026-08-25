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25. augusta 2026
OSN a Červený kríž bijú na poplach; vražedné roboty sú už nebezpečne blízko
Organizácie žiadajú urgentné pravidlá, keďže vojna na Ukrajine prináša dôkazy o útokoch dronov s autonómnym výberom cieľov.
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Organizácia Spojených národov (OSN) a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) varovali, že svet sa „nebezpečne približuje“ k prekročeniu morálnej hranice, za ktorou budú autonómne zbraňové systémy samostatne rozhodovať o tom, koho napadnú.
Červená čiara
V spoločnom vyhlásení preto naliehavo vyzvali štáty, aby prijali medzinárodné pravidlá upravujúce používanie takzvaných vražedných robotov.
„Dnes túto výzvu obnovujeme s ešte väčšou naliehavosťou,“ uviedli generálny tajomník OSN António Guterres a prezidentka MVČK Mirjana Spoljaricová. „Nebezpečne sa približujeme k prekročeniu morálnej červenej čiary: autonómnemu určovaniu ľudských cieľov strojmi.“
Zatiaľ nepotvrdené
Za smrtiace autonómne zbraňové systémy sa všeobecne považujú zbrane, ktoré bez ľudského zásahu samostatne vyberajú ciele a následne proti nim použijú silu.
Doteraz nebola oficiálne potvrdená žiadna ich úplne autonómna bojová operácia, no rýchly vývoj umelej inteligencie (AI) a skúsenosti z vojen na Ukrajine a Blízkom východe zvyšujú obavy, že sa to môže čoskoro zmeniť.
Autonómny dron zabíjal na Ukrajine
Podľa informácií z Ukrajiny, ktoré priniesol denník The New York Times, ruský dron vybavený experimentálnym systémom umelej inteligencie si minulý mesiac v Záporožskej oblasti po priblížení sa k čerpacej stanici údajne sám presne vybral cieľ a zasiahol ho.
Pri výbuchu zahynula 19-ročná študentka Tetiana Bubynecová a ďalší dvaja ľudia. Ukrajinskí odborníci našli v troskách dronov komerčne dostupné minipočítačové moduly, ktoré podľa nich umožňovali autonómne rozhodovanie pri navádzaní na cieľ.
„Je to riziko pre celý svet. O niekoľko rokov budeme žiť vo filme Terminátor. Nie je to žiadny žart. Stroje robia rozhodnutia o útoku,“ povedal veliteľ protivzdušnej obrany v Záporoží Serhij Minajev.
Slúžiť, nie zabíjať
Práve odstránenie človeka z konečného výberu cieľa predstavuje zásadný posun oproti doterajším systémom, pri ktorých umelá inteligencia pomáhala najmä v záverečnej fáze útoku po tom, čo cieľ vybral operátor.
Kritici varujú, že autonómne systémy môžu chybne rozlišovať medzi civilistami a bojovníkmi a porušovať pravidlá medzinárodného humanitárneho práva.
Štáty už desať rokov diskutujú o budúcej zmluve regulujúcej autonómne zbrane a v novembri majú rozhodnúť, či začnú plnohodnotné rokovania. Guterres a Spoljaricová vyzvali na politickú odvahu a zdôraznili, že nečinnosť môže stáť životy.
„Ak samotní tvorcovia tejto technológie volajú po stanovení hraníc, štáty si nemôžu dovoliť zostať pasívne,“ uviedli. „Inovácie musia slúžiť ľudstvu, nie ho ohrozovať.“
Zdroj: SITA.sk - OSN a Červený kríž bijú na poplach; vražedné roboty sú už nebezpečne blízko © SITA Všetky práva vyhradené.
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