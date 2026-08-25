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25. augusta 2026
Progresívci podali v kauze ruských kamier trestné oznámenie, pripojili aj 15 konkrétnych opatrení – VIDEO
Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Progresívci v utorok odovzdali na
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25.8.2026 (SITA.sk) - Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov.
Progresívci v utorok odovzdali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska (PS).
Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov.
"Tým, že sa tie kamery zmontovali zo stožiarov a že bola rozviazaná zmluva s firmou Soitron, tento príbeh ani zďaleka nekončí. Prečo? Pretože tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nekonal, kedy konať mal a že si ministerstvo vnútra nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov SR," uviedol Bátor s tým, že rovnako majú podozrenia aj v súvislosti s cenotvorbou a cenou, za ktoré boli tieto kamery predané ministerstvu vnútra. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám.
Progresívci tak podali trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ďalej je to marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a tiež možné korupčné trestné činy.
Súčasťou trestného oznámenia je aj 15 konkrétnych opatrení pre orgány činné v trestnom konaní, na ktoré by sa podľa PS mohli zamerať. Žiadajú napríklad ďalšiu detailnú technickú analýzu kamier, prešetrenie všetkých prepojení firiem, fyzických a právnických osôb, ktoré sa na akcii podieľali a tiež vypočutie všetkých, ktorí prišli do kontaktu s kamerami. Odporúčajú sa zamerať aj na celú ekonomickú časť.
"Zároveň, čo si myslíme, že je ešte veľmi dôležité je, aby došlo k zásadnému a detailnému bezpečnostnému prevereniu všetkých osôb a firiem, ktoré sa podieľali na príprave týchto kamier a na ich inštalácii a zároveň aby sa opätovne prehodnotili bezpečnostné riziká, pretože viaceré osoby v celom tomto prípade sú ešte stále nositeľmi a držiteľmi bezpečnostných previerok. Bolo by pre nás veľkým prekvapením, keby tieto previerky zostali absolútne nedotknuté aj po tom, čo Národný bezpečnostný úrad prišiel s konkrétnymi dôkazmi o tom, s čím robili, a ako to robili," doplnil Bátor.
Podľa Spišiaka je dôležitým prvkom trestného oznámenia práve podozrenie z trestného činu podvodu. Pripomenul, že minister vnútra naznačil, že ministerstvo bolo podvedené. Zároveň však verejne nepovedal, že podali trestné oznámenie pre podvod.
Progresívci tak pridali aj časť, ktorá sa týka podozrenia z podvodu. Ak by sa totiž ministerstvo cítilo naozaj podvedené, tak by podľa Spišiaka takéto trestné oznámenie podalo.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podali v kauze ruských kamier trestné oznámenie, pripojili aj 15 konkrétnych opatrení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívci v utorok odovzdali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Trestné oznámenie prišli podať Peter Bátor a poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska (PS).
Bátor priblížil, že okolo inštalácie ruských kamier ministerstvom vnútra je podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov.
Tento príbeh ani zďaleka nekončí
"Tým, že sa tie kamery zmontovali zo stožiarov a že bola rozviazaná zmluva s firmou Soitron, tento príbeh ani zďaleka nekončí. Prečo? Pretože tu bola vytvorená celá sieť firiem a osôb na zakrytie pôvodu týchto kamier. Zároveň sú tu vážne podozrenia z toho, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nekonal, kedy konať mal a že si ministerstvo vnútra nesplnilo svoje povinnosti pri ochrane občanov SR," uviedol Bátor s tým, že rovnako majú podozrenia aj v súvislosti s cenotvorbou a cenou, za ktoré boli tieto kamery predané ministerstvu vnútra. Bátor zároveň pripomenul aj rôzne prepojenia, vrátane možných prepojení smerom k ruským tajným službám.
Progresívci tak podali trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ďalej je to marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a tiež možné korupčné trestné činy.
15 konkrétnych opatrení
Súčasťou trestného oznámenia je aj 15 konkrétnych opatrení pre orgány činné v trestnom konaní, na ktoré by sa podľa PS mohli zamerať. Žiadajú napríklad ďalšiu detailnú technickú analýzu kamier, prešetrenie všetkých prepojení firiem, fyzických a právnických osôb, ktoré sa na akcii podieľali a tiež vypočutie všetkých, ktorí prišli do kontaktu s kamerami. Odporúčajú sa zamerať aj na celú ekonomickú časť.
"Zároveň, čo si myslíme, že je ešte veľmi dôležité je, aby došlo k zásadnému a detailnému bezpečnostnému prevereniu všetkých osôb a firiem, ktoré sa podieľali na príprave týchto kamier a na ich inštalácii a zároveň aby sa opätovne prehodnotili bezpečnostné riziká, pretože viaceré osoby v celom tomto prípade sú ešte stále nositeľmi a držiteľmi bezpečnostných previerok. Bolo by pre nás veľkým prekvapením, keby tieto previerky zostali absolútne nedotknuté aj po tom, čo Národný bezpečnostný úrad prišiel s konkrétnymi dôkazmi o tom, s čím robili, a ako to robili," doplnil Bátor.
Podozrenie z podvodu
Podľa Spišiaka je dôležitým prvkom trestného oznámenia práve podozrenie z trestného činu podvodu. Pripomenul, že minister vnútra naznačil, že ministerstvo bolo podvedené. Zároveň však verejne nepovedal, že podali trestné oznámenie pre podvod.
Progresívci tak pridali aj časť, ktorá sa týka podozrenia z podvodu. Ak by sa totiž ministerstvo cítilo naozaj podvedené, tak by podľa Spišiaka takéto trestné oznámenie podalo.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci podali v kauze ruských kamier trestné oznámenie, pripojili aj 15 konkrétnych opatrení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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