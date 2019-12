OSN aj RSF kritizovali proces s páchateľmi Chášukdžího vraždy

Na archívnej snímke žena drží plagát počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili v saudskoarabskom veľvyslanectve, 16. novembra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Rijád 23. decembra (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová označila v pondelok za "frašku" neverejný súdny proces, v rámci ktorého odsúdili na smrť päť osôb za vraždu novinára Džamála Chášukdžího. Priebeh procesu odsúdila aj medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).vyhlásila spravodajkyňa OSN, francúzska ľudskoprávna expertka Agnes Callamardová, ktorá Chášukdžího vraždu vyšetrovala.Zdôraznila, že pre krajiny, kde sú beztrestne zabíjaní novinári, sú charakteristické politické represie, korupcia, zneužívanie moci, propaganda a dokonca aj napomáhanie zločinom zo zahraničia.uviedla Callamardová podľa agentúry DPA.Saudskoarabské úrady mali podľa nej vyšetriť to, kto Chášukdžího brutálnu vraždu zosnoval,Muhammada bin Salmána.Reportéri bez hraníc v súvislosti s procesom v Saudskej Arábii hovoria ospravodlivosti a nedodržaní súvisiacich medzinárodných noriem. Generálny tajomník RSF Christophe Deloire na Twitteri napísal, že odsúdenie páchateľov vraždy na smrť môže byť "cestou, ako ich navždy umlčať a zatajiť pravdu," uviedla agentúra AFP.Počas neverejného procesu v Rijáde odsúdili za vraždu novinára päť osôb na smrť. Ďalším trom vymerali väzenské tresty v celkovej dĺžke 24 rokov za to, že pomáhali celý zločin utajiť.Totožnosť odsúdených bude zverejnená až po ukončení odvolacieho konania, keďže verdikty ešte nie sú právoplatné.Rijádsky súd celý prípad prerokoval počas desiatich pojednávaní, na ktorých sa zúčastňovali aj Chášukdžího synovia a zástupcovia piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN a Turecka.V spojitosti s prípadom vyšetrovali aj Saúda Kahtáního, bývalého blízkeho spolupracovníka korunného princa Salmána. Kahtání strávil istý čas aj vo väzbe, avšak obvinenia napokon voči nemu vznesené neboli.Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník The Washington Post.Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád najskôr tvrdil, že novinár konzulát opustil, časom však pripustil, že tam bol zavraždený.Saudskoarabskí činitelia označili tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí údajne prekročili svoje právomoci. Objavili sa však podozrenia, že brutálnu vraždu novinára osobne nariadil saudskoarabský korunný princ Salmán, ktorý to však dlhodobo popiera.