Pri používaní vianočnej dekorácie dbajte na tieto zásady

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných svietidiel odporúča Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pri odchode z domu osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja. TASR informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Farkasová.Občania by mali podľa hasičov používať iba certifikované vianočné osvetlenie, rešpektovať pokyny výrobcu a predajcu a umiestniť vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru, ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.Pri používaní kuchynských spotrebičov odporúča HaZZ nenechávať pripravovanú stravu na sporáku bez dozoru, vyvarovať sa opätovného používania oleja, ktorý by sa mohol prepáliť a vzbĺknuť. V prípade požiaru spôsobeného prepáleným olejom HaZZ odporúča nehasiť olej vodou, ale zadusiť pokrievkou, utierkou či uterákom.Nepoužívané kuchynské spotrebiče je podľa HaZZ potrebné vypnúť z elektrického zdroja energie a počas manipulácie s horúcimi materiálmi sa odporúča používanie ochranných prostriedkov.