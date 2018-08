OSN: Boje o Ghazní si vyžiadali do 250 mŕtvych alebo zranených ľudí

Zranený afganský muž počas ošetrenia v nemocnici v afganskom meste Ghazní 12. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 17. augusta (TASR) - Od 200 do 250 civilistov prišlo o život alebo utrpelo zranenia počas najnovších bojov medzi afganskými bezpečnostnými zložkami a ozbrojencami z radikálneho hnutia Taliban o mesto Ghazní na východe krajiny. Uviedol to v noci na piatok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCNA), informuje agentúra DPA.Úrad v správe pripomenul, že tieto počty je potrebné ešte overiť, Červený kríž však identifikoval telesné pozostatky viac než 250 ľudí - ako civilistov, tak aj bojovníkov. Afganské úrady uviedli, že zahynulo zhruba 100 afganských vojakov a najmenej 35 civilistov.Do nemocníc v Ghazní prichádzali maloletí bez sprievodu a hľadali členov svojej rodiny. V meste sa pomaly obnovilo zásobovanie vodou a elektrickým prúdom. Na mnohých miestach však ešte zostali ukryté výbušniny.Povstalci z hnutia Taliban podnikli rozsiahly útok na hlavné mesto rovnomennej provincie minulý týždeň v piatok. Následné boje o Ghazní prebiehali ďalších päť dní po útoku, kým sa afganským jednotkám podporovaným USA podarilo ozbrojencov z mesta vytlačiť. Taliban však stále ovláda väčšinu územia provincie.Do mesta Ghazní v piatok za prísnych bezpečnostných opatrení pricestoval aj afganský prezident Ašraf Ghaní. Na pláne mal stretnutie s afganskými bezpečnostnými jednotkami i účasť na smútočnej ceremónii za obete, uvádza sa na sociálnej sieti Twitter.Taliban bude podľa amerického ministra obrany Jima Mattisa pokračovať v najnovšej vlne násilia až do októbra, keď sú v krajine naplánované parlamentné voľby, informuje agentúra AP. Mattis uviedol, že Západom podporovaná afganská obrana nebude zlomená.Minister obrany USA vo svojom najpodrobnejšom vyjadrení k útoku na Ghazní uviedol, že Taliban mal v meste i mimo neho šesť cieľov, nedokázal však obsadiť ani jeden z nich. O ktoré ciele v Ghazní išlo, však Mattis nespresnil.