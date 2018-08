V kežmarských sociálnych zariadeniach vynovili oddelenie C

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remias Foto: TASR/Pavol Remias

Kežmarok 17. augusta (TASR) – V Zariadení pre seniorov (ZpS) a Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) v Kežmarku pokračujú formou obnovy vo zvyšovaní kvality ubytovania klientov. V piatok tam slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenie C, pokračovať budú v časti A1.uviedla riaditeľka ZpS a ZOS Marcela Ištocyová.Hlavným zámerom renovácie je podľa nej zvýšiť ubytovací komfort obyvateľov, zabezpečiť bezbariérovosť a naplniť legislatívne požiadavky týkajúce sa hlavne rozmerov izieb a počtu sociálnych zariadení. Celkové náklady na rekonštrukciu a modernizáciu oddelení C a A1 predstavujú 280.000 eur.doplnila riaditeľka.Na pôvodnom oddelení C sa nachádzali izby, ktoré podľa nej nespĺňali predpísané rozmery, klienti mali k dispozícii spoločné dámske a pánske toalety a jednu spoločnú kúpeľňu v rámci celého oddelenia. Rekonštrukciou sa vybudovali nové priestory s priestrannými izbami, ktoré spĺňajú predpísanú legislatívu. Každá má vlastné bezbariérové sociálne zariadenie a je vybavené novým interiérovým nábytkom. V rámci oddelenia C sa vybudovalo 14 izieb, z toho štyri jednolôžkové a desať dvojlôžkových.upozornila Ištocyová s tým, že práce by mali trvať do októbra. Minulý rok sa podarilo z mestských zdrojov vo výške približne 83.000 eur obnoviť aj oddelenie A.konštatovala riaditeľka s tým, že po ukončení prác by sa mala zvýšiť aj kapacita ZpS a ZOS. Momentálne je v oboch zariadeniach 118 obyvateľov. Vedenie pritom plánuje v budúcnosti obnoviť aj ďalšie dve lôžkové oddelenia, kuchyňu, práčovňu a spoločné priestory.uzavrela Ištocyová.