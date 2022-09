OSN čakajú najväčšie výzvy od konca druhej svetovej vojny, vyhlásil minister Káčer

Prioritami sú solidarita a odolnosť

Slovensko je ochotné pomôcť Srbsku

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Organizáciu spojených národov (OSN) čakajú najväčšie výzvy od konca druhej svetovej vojny, tvrdí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Rastislav Káčer. Minister v piatok 23. septembra ukončil svoju návštevu New Yorku, kde sa zúčastnil na 77. Valnom zhromaždení OSN. Komunikačný odbor MZVaEZ SR v tlačovej správe informuje, že Káčer sa ešte posledný deň pred odchodom na Slovensko stretol s predsedom zhromaždenia Csabom Körösim.Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že „solidarita, odolnosť a veda sú priority, ktoré si vybral súčasný predseda Valného zhromaždenia. Považujme ich za kľúčové pre zvládanie súčasných výziev, ktoré sú najväčšie od ukončenia druhej svetovej vojny. Znižovanie rozdielov a nerovností vo svete je jednou z priorít Slovenska."Slovensko bude ako člen Výkonnej rady UNICEF a budúci člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) a Výkonnej rady rozvojového programu OSN (UNDP) prispievať k sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju.Rastislav Káčer taktiež rokoval aj s ministrom zahraničných vecí Srbska Nikolom Selakovićom a ocenil srbské snahy v prijímaní európskych reforiem.„Vážim si tradične výborné vzťahy medzi našimi krajinami, ktoré sú dlhodobo bez otvorených otázok. Srbsko je významným ekonomickým partnerom na západnom Balkáne a verím, že v blízkej budúcnosti pokročí pri prijímaní ďalších európskych reforiem," dodáva minister.Káčer pod ďalšími európskymi reformami Srbska myslel kapitoly právneho štátu a slobodu médií a zároveň reformy označil za kľúčové. Slovenský diplomat informoval, že naša krajina je „otvorená zdieľať svoje skúsenosti s prístupovým procesom a pomôcť pri urýchlenom napredovaní Srbska do Európskej Únie (EÚ)." Káčer zároveň oboznámil srbského ministra s pretrvávajúcim záujmom slovenských podnikateľov o investovanie a obchodnú výmenu v Srbsku. Komunikačný odbor taktiež informuje, že „k téme slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej bohatých kultúrnych aktivít ministri spomenuli potenciál zápisu naivného umenia z Kovačice do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO."