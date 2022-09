Krajniak povedal, kedy bude treba jednoznačne rozpustiť vládu

Treba znovu rozdať karty

Problém so zákonom o štátnom rozpočte

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Sme rodina a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak tvrdí, že fungovanie súčasnej vlády je zmysluplné dovtedy, pokiaľ dokáže pomáhať ľuďom.„Ak parlament nebude schopný prijímať pomoc ľuďom, tak vládnuť nemá zmysel, potom to jednoznačne treba rozpustiť," povedal v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS.Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Ján Richter Smer-SD ) si myslí, že „pre Slovensko ako také by bolo lepšie riešenie, aby boli predčasné voľby a znovu sa rozdali karty." Taktiež povedal, že pri moci by mali byť ľudia, ktorí vedia riadiť štát.„Koalícia je veľmi oklieštená, strana Za ľudí už ani nie je strana," doplnil. Richter nazval spor medzi stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vojnou. „Matovič padne ako minister, príde do parlamentu a tým sa nič nevyrieši," dodal.V parlamente sa bude čoskoro schvaľovať zákon o štátnom rozpočte. Krajniak si je takmer na 100 percent istý, že ho schvália. Richter však tvrdí, že kto chce vládnuť, musí mať podporu, aby vedel tento zákon schváliť.„Ani koalícia nemôže očakávať, že opozícia podporí štátny rozpočet, lebo to je politický zákon," doplnil.