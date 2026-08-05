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05. augusta 2026
OSN je znepokojená rapídnym nárastom počtu popráv v Iráne od polovice marca
Podľa komisára pre ľudské práva trest smrti slúži režimu na zastrašovanie obyvateľstva a potláčanie odporu. Vysoký komisár Organizácie ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Podľa komisára pre ľudské práva trest smrti slúži režimu na zastrašovanie obyvateľstva a potláčanie odporu.
Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyhlásil, že je znepokojený prudkým nárastom popráv v Iráne od marca tohto roku, a obvinil Teherán, že trest smrti využíva na šírenie strachu v spoločnosti.
„Od 19. marca 2026 bolo popravených najmenej 56 ľudí na základe obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou, vrátane 27 osôb v prípadoch spojených s protestmi na začiatku roka,“ uviedol Türk. Dodal, že na základe podobných obvinení hrozí smrť ďalším viac ako sto osobám, pričom popravy za drogové trestné činy tiež rastú znepokojivým tempom.
Podľa Türka trest smrti v Iráne slúži na zastrašovanie obyvateľstva a potláčanie odporu. „Pretrvávajúci nedostatok spravodlivého procesu a záruk riadneho konania je hlboko znepokojujúci. Priznania boli údajne vynútené mučením a zlým zaobchádzaním,“ dodal.
Niektoré popravy sa podľa správ uskutočnili na verejnosti a v niektorých prípadoch len niekoľko týždňov po zatknutí. „Dvanásť obžalovaných bolo údajne odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom neverejnom pojednávaní,“ uviedol šéf OSN pre ľudské práva.
Podľa Amnesty International Irán minulý rok popravil viac ako 2 150 ľudí, čím si opäť s veľkým náskokom udržal pozíciu druhého najaktívnejšieho vykonávateľa trestu smrti po Číne.
Türk vyzval Teherán, aby všetky popravy zastavil a zameral sa na zrušenie trestu smrti, ktorý označil za nezlučiteľný s právom na život a ľudskou dôstojnosťou. „Takýto trest nemá v našom svete miesto,“ dodal vysoký komisár OSN.
Zdroj: SITA.sk - OSN je znepokojená rapídnym nárastom počtu popráv v Iráne od polovice marca © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk v stredu vyhlásil, že je znepokojený prudkým nárastom popráv v Iráne od marca tohto roku, a obvinil Teherán, že trest smrti využíva na šírenie strachu v spoločnosti.
Nástroj zastrašovania
„Od 19. marca 2026 bolo popravených najmenej 56 ľudí na základe obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou, vrátane 27 osôb v prípadoch spojených s protestmi na začiatku roka,“ uviedol Türk. Dodal, že na základe podobných obvinení hrozí smrť ďalším viac ako sto osobám, pričom popravy za drogové trestné činy tiež rastú znepokojivým tempom.
Podľa Türka trest smrti v Iráne slúži na zastrašovanie obyvateľstva a potláčanie odporu. „Pretrvávajúci nedostatok spravodlivého procesu a záruk riadneho konania je hlboko znepokojujúci. Priznania boli údajne vynútené mučením a zlým zaobchádzaním,“ dodal.
Bez riadneho procesu
Niektoré popravy sa podľa správ uskutočnili na verejnosti a v niektorých prípadoch len niekoľko týždňov po zatknutí. „Dvanásť obžalovaných bolo údajne odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom neverejnom pojednávaní,“ uviedol šéf OSN pre ľudské práva.
Podľa Amnesty International Irán minulý rok popravil viac ako 2 150 ľudí, čím si opäť s veľkým náskokom udržal pozíciu druhého najaktívnejšieho vykonávateľa trestu smrti po Číne.
Türk vyzval Teherán, aby všetky popravy zastavil a zameral sa na zrušenie trestu smrti, ktorý označil za nezlučiteľný s právom na život a ľudskou dôstojnosťou. „Takýto trest nemá v našom svete miesto,“ dodal vysoký komisár OSN.
Zdroj: SITA.sk - OSN je znepokojená rapídnym nárastom počtu popráv v Iráne od polovice marca © SITA Všetky práva vyhradené.
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