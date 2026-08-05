Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. augusta 2026

Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta


Tagy: Donecká oblasť evakuácia civilistov Kramatorsk Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí. Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi ...



Zdieľať
kramatorsk ukrajina 676x454 5.8.2026 (SITA.sk) - Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí.


Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk na východe krajiny pre zosilňujúce sa ruské útoky a postupujúce ruské jednotky v jeho blízkosti.

Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie. Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, takže je neprijateľné ponechať deti pod neustálou hrozbou ruských útokov,“ uviedol gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Celkovo má byť z Kramatorska a okolitých oblastí evakuovaných 525 detí spolu so svojimi zákonnými zástupcami.

Podľa monitorovacej organizácie DeepState, ktorá je blízka ukrajinskej armáde, sa ruské jednotky nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta. Kramatorsk je jedným z významných miest Doneckej oblasti, ktoré sa Rusku zatiaľ nepodarilo obsadiť, hoci tvrdí, že oblasť kontroluje.

Mesto je dôležitým logistickým a zásobovacím uzlom a súčasťou tzv. „pásu opevnenia“, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať. Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí.


Zdroj: SITA.sk - Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Donecká oblasť evakuácia civilistov Kramatorsk Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám
<< predchádzajúci článok
OSN je znepokojená rapídnym nárastom počtu popráv v Iráne od polovice marca

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 