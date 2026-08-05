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05. augusta 2026
Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta
Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí. Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí.
Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk na východe krajiny pre zosilňujúce sa ruské útoky a postupujúce ruské jednotky v jeho blízkosti.
„Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie. Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, takže je neprijateľné ponechať deti pod neustálou hrozbou ruských útokov,“ uviedol gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Celkovo má byť z Kramatorska a okolitých oblastí evakuovaných 525 detí spolu so svojimi zákonnými zástupcami.
Podľa monitorovacej organizácie DeepState, ktorá je blízka ukrajinskej armáde, sa ruské jednotky nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta. Kramatorsk je jedným z významných miest Doneckej oblasti, ktoré sa Rusku zatiaľ nepodarilo obsadiť, hoci tvrdí, že oblasť kontroluje.
Mesto je dôležitým logistickým a zásobovacím uzlom a súčasťou tzv. „pásu opevnenia“, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať. Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí.
Zdroj: SITA.sk - Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské úrady v stredu nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk na východe krajiny pre zosilňujúce sa ruské útoky a postupujúce ruské jednotky v jeho blízkosti.
„Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie. Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, takže je neprijateľné ponechať deti pod neustálou hrozbou ruských útokov,“ uviedol gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Celkovo má byť z Kramatorska a okolitých oblastí evakuovaných 525 detí spolu so svojimi zákonnými zástupcami.
Podľa monitorovacej organizácie DeepState, ktorá je blízka ukrajinskej armáde, sa ruské jednotky nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta. Kramatorsk je jedným z významných miest Doneckej oblasti, ktoré sa Rusku zatiaľ nepodarilo obsadiť, hoci tvrdí, že oblasť kontroluje.
Mesto je dôležitým logistickým a zásobovacím uzlom a súčasťou tzv. „pásu opevnenia“, ktorý sa ukrajinské jednotky snažia udržať. Napriek približujúcim sa ruským silám tam podľa úradov minulý mesiac stále žilo okolo 50‑tisíc ľudí, z toho viac než 2‑tisíc detí.
Zdroj: SITA.sk - Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
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