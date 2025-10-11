Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

11. októbra 2025

OSN musí znížiť mierové sily o štvrtinu pre nedostatok financií, Trump škrtá výdavky USA


Organizácia Spojených národov (OSN) bude nútená znížiť svoje mierové sily po celom svete približne o 25 percent pre nedostatok financií, ktorý je do veľkej miery spôsobený ...



trump_41984 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov (OSN) bude nútená znížiť svoje mierové sily po celom svete približne o 25 percent pre nedostatok financií, ktorý je do veľkej miery spôsobený znížením americkej pomoci, uviedol vysoký predstaviteľ OSN pod podmienkou anonymity.


Približne 13 až 14-tisíc vojenského a policajného personálu spolu s ich vybavením bude musieť byť repatriovaných,“ dodal, pričom zmeny sa dotknú aj veľkého počtu civilných zamestnancov v misiách.

Zaplatia iba polovicu


Spojené štáty mali pôvodne prispieť sumou 1,3 miliardy dolárov z celkového rozpočtu 5,4 miliardy dolárov na mierové operácie v rokoch 2025 a 2026. Teraz však OSN oznámili, že zaplatia len približne polovicu tejto sumy, teda 682 miliónov dolárov, vrátane 85 miliónov dolárov vyčlenených na novú medzinárodnú misiu proti gangom na Haiti, ktorá pôvodne nebola v rozpočte.

Čína má prispieť sumou 1,2 miliardy dolárov, pričom k júlu 2025 evidovala OSN neuhradené príspevky vo výške dvoch miliárd dolárov. OSN očakáva celkový deficit rozpočtu mierových síl na úrovni 16 až 17 percent.

Prezident Donald Trump dlhodobo tvrdí, že medzinárodné inštitúcie zneužívajú Spojené štáty, a od svojho návratu do Bieleho domu v januári výrazne škrtá americkú zahraničnú pomoc.

Výrazné zníženie ochrany


Zníženie počtu vojakov o 25 percent sa dotkne deviatich z jedenástich mierových misií, ktoré už pripravili núdzové plány na prípadné rozpočtové škrty. OSN má mierových vojakov nasadených napríklad vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, v južnom Libanone, Stredoafrickej republike, Južnom Sudáne či Západnej Sahare.

Louis Charbonneau z organizácie Human Rights Watch upozornil, že „to potenciálne znamená výrazné zníženie ochrany humanitárnych konvojov a civilistov závislých na pomoci“ a vyjadril nádej, že OSN uprednostní „záchranné humanitárne a ľudskoprávne aktivity“.

Richard Gowan z International Crisis Group poznamenal, že dopad škrtov „sa bude líšiť prípad od prípadu“, pričom v Južnom Sudáne, kde mierové sily poskytujú civilistom určitú ochranu a kde takmer došlo k obnove vojny, „zníženie počtu mierových vojakov vysiela veľmi zlý signál“.


Zdroj: SITA.sk - OSN musí znížiť mierové sily o štvrtinu pre nedostatok financií, Trump škrtá výdavky USA © SITA Všetky práva vyhradené.

