 11. októbra 2025

11. októbra 2025

Únia miest nechce predĺženie volebného obdobia starostov a primátorov



Stanovisko zaslala listom predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD).



Únia miest nechce predĺženie volebného obdobia starostov a primátorov

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s možným predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že je za to, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konali až v roku 2027.


„ÚMS nesúhlasí s predĺžením súčasného volebného obdobia starostov a primátorov na päť rokov. Primátori a starostovia boli zvolení na štyri roky, v súlade s Ústavou SR, a ctia si platné ústavné princípy. Zhodli sa na tom primátorky a primátori členských miest na sobotňajšom online rokovaní Republikovej rady ÚMS,“ vyhlásila v stanovisku.

ÚMS je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia. „Avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu,“ okomentovala.

Stanovisko zaslala listom predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD). Na vedomie ho dala aj štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR Michalovi Kaliňákovi. „Verím, že ani Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ani združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) nezareagujú na túto výzvu pozitívne a pridajú sa k stanovisku ÚMS,“ dodal prezident únie Richard Rybníček.

Fico v sobotu na pracovnom sneme Smeru vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do NR SR. Apeloval na zástupcov ZMOS a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Avizoval, že ak by došlo v tejto myšlienke k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.

