OSN označila korupciu za ekonomický, politický a spoločenský jav

New York/Štrasburg/Viedeň 8. decembra (TASR) - Medzinárodná kampaň Spojme sa proti korupcii (#UnitedAgainstCorruption) kladie dôraz na korupciu ako na jednu z hlavných prekážok pri napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja. Zneužívanie moci na súkromný prospech môže mať dôsledky pre budúcnosť, zdravie a slobodu ľudí. Korupcia postihuje každú krajinu, všetky regióny sveta a všetky komunity. Nikto nie je chránený pred týmto zločinom, ale každý môže konať a bojovať proti korupcii, uvádza sa na webovej stránke boja proti korupcii (anticorruptionday.org). Medzinárodný deň boja proti korupcii pripadá na 9. decembra.Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja jednomyseľne prijalo 193 krajín na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj je ponúknutá lepšia budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na Zemi, ale aj pre planétu ako takú.Pri Rade Európy (RE) vznikla v roku 1999 Skupina štátov proti korupcii (GRECO) s cieľom dohliadať na dodržiavanie protikorupčných noriem v členských štátoch RE. Medzi ciele GRECO patrí zlepšenie kapacít členských štátov RE v boji proti korupcii. GRECO má 49 členov (48 európskych štátov a USA), sídli v Štrasburgu a od mája 1999 je členom aj Slovensko.Korupcia predstavuje komplexný ekonomický, politický a spoločenský jav, ktorý postihuje všetky krajiny. Podkopáva demokratické inštitúcie, spomaľuje ekonomický rozvoj a prispieva k nestabilite vlády. Týmito slovami charakterizovala OSN korupciu.Medzi ciele Medzinárodného dňa boja proti korupcii je upozorniť verejnosť na problematiku korupčného správania a zároveň na úlohu Dohovoru OSN o boji proti korupcii v oblasti prevencie a odstraňovania tohto javu.OSN už v minulosti označila korupciu za "". Korupcia popri tom, že brzdí spoločenský a ekonomický rozvoj, zvyšuje chudobu stratou národných i zahraničných investícií, ktoré mali ísť do nedostatočne zabezpečených rezortov. Oslabuje vzdelávací a zdravotnícky systém, čím pripravuje obyvateľstvo o dôležité súčasti dôstojného života. Podkopáva demokraciu, podrýva verejné inštitúcie a vedie k riziku politickej nestability, zdôraznila OSN.Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii č. 58/4 z 31. októbra 2003 vyhlásilo 9. december za Medzinárodný deň boja proti korupcii. Poukazuje na nevyhnutnosť zaoberať sa problematikou korupcie, jej potláčaním na všetkých úrovniach - od globálnej až po miestnu.Dohovor OSN o boji proti korupcii bol podpísaný na konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa konala v dňoch 9. - 11. decembra 2003 v Méride v Mexiku. Účinnosť nadobudol 14. decembra 2005.Ratifikačnú listinu uložili 1. júna 2006 v priestoroch generálneho tajomníka OSN, kde je depozitár tohto dohovoru.Za Slovensko ho 9. decembra 2003 v Méride podpísal minister spravodlivosti SR. Národná rada SR uznesením 2145 z 15. marca 2006 schválila Dohovor OSN o boji proti korupcii a prezident SR ho ratifikoval 25. apríla 2006. Pre Slovensko nadobudol dokument účinnosť 1. júla 2006.Pri Úrade vlády v júni 2017 vznikol Odbor prevencie korupcie. Tejto problematike sa na Slovensku venuje Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ale aj mimovládne neziskové organizácie, napríklad Transparency International Slovensko či Nadácia Zastavme korupciu.Zdroje:www.un.orgwww.anticorruptionday.orgwww.unodc.orgwww.oecd.orgwww.coe.int/grecowww.bojprotikorupcii.gov.skwww.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_korupciahttps://transparency.sk/sk/https://zastavmekorupciu.sk/