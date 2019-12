To dá rozum: Výsledky PISA 2018 ukazujú na celkové problémy v školstve

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 8. decembra (TASR) – Výsledky slovenských žiakov z testovania OECD PISA 2018 poukazujú na komplexné problémy, s ktorými sa v školstve stretávame od prvého testovacieho cyklu, ktorého sa Slovensko zúčastnilo. Pre TASR to uviedla analytička projektu To dá rozum Petra Fridrichová. Tvrdí, že sa v nich odráža nielen to, čomu sa pripisuje dôraz v rozvoji žiakov, ale aj to, aké metódy a formy prevažujú vo výučbe." poznamenala analytička. Ako dodala, súčasne je potrebné prehodnotiť, či výklad a rozhovor o téme postačujú ako metódy výučby pre celistvý rozvoj osobnosti. Výsledky PISA 2018 podľa Fridrichovej potvrdili aj ďalší problém, a to je posilňujúca sa závislosť medzi socioekonomickým statusom rodiny a vzdelávacími výsledkami žiakov.Veronika Suváková z Komenského inštitútu poznamenala, že zlepšené výsledky žiakov v medzinárodnom testovaní sa dosiahli vďaka učiteľom, ktorí nad svojou prácou ešte ". Podľa nej je potrebné, aby učitelia mali viac kvalitnej podpory a tá bola napojená na ďalšie systémové zmeny zo strany štátu. "povedala Suváková.Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) výsledky majú z dlhodobého hľadiska klesajúci trend. Komora tvrdí, že zo strany ministerstva školstva neboli urobené dostatočné opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť celkové výsledky v testovaní. "," tvrdí SKU.V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Výkon žiakov sa dostal na úroveň priemeru krajín OECD. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) sú výsledky optimistické." povedala Lubyová s tým, že po dlhých rokoch klesania sa podarilo odraziť od klesajúcich hodnôt. Kladne hodnotí aj to, že slovenskí žiaci sa dostali z podpriemeru krajín OECD do priemeru v matematickej oblasti.