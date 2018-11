OSN: Ozónová diera nad Antarktídou by sa mohla zaceliť do roku 2060

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. novembra (TASR) - Ozónová vrstva Zeme sa postupne zotavuje, pričom obrovská diera v tejto vrstve nad Antarktídou by sa podľa vedcov mala úplne zaceliť približne do roku 2060. Informovala o tom v pondelok stanica Sky News.Horná vrstva ozónu nad severnou pologuľou by mala byť napravená do roku 2030, pričom poškodenie vrstvy nad južnou hemisférou sa vráti do normálu v polovici storočia, uvádza sa ďalej v správe OSN.Za zlepšujúci sa stav ozónovej vrstvy Zeme vďačí ľudstvo Montrealskému protokolu z roku 1987 - medzinárodnej dohode o zákaze chemických látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.Ozónová vrstva chráni Zem pred slnečnými lúčmi spôsobujúcimi rakovinové ochorenie. Podľa OSN sa táto vrstva uzdravuje tempom jedno až tri percentá za desaťročie.uvádza sa v danej správe.V dokumente, ktorý vypracovala environmentálna a svetová meteorologická organizácia OSN, však tvrdí, že od roku 2012 vedci dokázateľne zaznamenávajú v oblasti východnej Ázie neočakávaný nárast tzv. freónu 11 (CFC-11). Zdroj týchto vzrastajúcich emisií nebol dosiaľ identifikovaný, uvádza Sky News. Ak bude produkcia týchto látok vo východnej Ázii pokračovať, mohlo by to odsunúť zotavenie ozónovej vrstvy o zhruba 20 rokov, upozorňujú vedci.