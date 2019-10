OSN: Počas volieb v Afganistane zabili alebo zranili stovky ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 15. októbra (TASR) - Celkove 85 mŕtvych a 373 zranených si vyžiadalo násilie spojené s nedávnymi prezidentskými voľbami v Afganistane, ktoré sa snažilo narušiť islamistické militantné hnutie Taliban. Počty zaznamenané v období od 8. júna do 30. septembra zverejnila v utorok Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA), informovala tlačová agentúra AFP.V samotný deň prvého kola volieb - 28. septembra - bolo výsledkom násilností 28 usmrtených a 249 zranených civilistov. Viac než tretinu obetí tvorili deti.Afganské bezpečnostné sily zhodnotili hlasovanie i napriek takejto bilancii ako úspech, keďže sa Talibanu nepodarilo uskutočniť rozsiahlejšie útoky, ktorými by strhol na seba pozornosť. Pri väčšine útokov boli použité rakety, granáty a mínomety či podomácky vyrobené bomby uložené blízko volebných centier vrátane škôl, uviedla v správe UNAMA.Dňa 28. júla, keď sa oficiálne začala predvolebná kampaň, však militanti zabili 21 ľudí a ďalších 50 zranili pri útoku na kanceláriu Amrulláha Sáliha, spolukandidáta afganského prezidenta Ašrafa Ghaního. Týždeň pred voľbami zase zahynulo 26 ľudí pri samovražednom atentáte na predvolebnom zhromaždení Ghaního v provincii Parván.uviedol osobitný splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan Tadamiči Jamamoto.Zverejnená bilancia predstavuje podstatné zlepšenie oproti obdobiu pred vlaňajšími parlamentnými voľbami v Afganistane, keď UNAMA zaznamenala 226 mŕtvych a 781 zranených. Zdá sa však, že volebná účasť bola tentoraz rekordne nízka, hoci konečné čísla ešte nie sú známe. Taliban pred voľbami oznámil, že bude útočiť na bezpečnostné sily a volebné strediská.Zverejnenie predbežných výsledkov prvého kola prezidentských volieb je naplánované na nadchádzajúcu sobotu, niektorí predstavitelia však už naznačili, že termín bude posunutý o niekoľko dní. Za víťaza sa vyhlásil afganský premiér Abdulláh Abdulláh, ktorý bol hlavným súperom terajšieho prezidenta Ghaního. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola. To by sa mohlo potom uskutočniť koncom novembra.