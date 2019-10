Úlohy ozbrojených síl sa majú spresniť a doplniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Úpravu postupov pri narušení vzdušného priestoru, doplnenie úloh vojakov o oblasť kybernetickej bezpečnosti, ale aj novinky v dobrovoľnej vojenskej príprave posunuli v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zmeny sú zakomponované v novele zákona o ozbrojených silách.Ako uviedlo ministerstvo, zmeny si vyžiadali prax, dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie a rôznorodosť úloh plnených Ozbrojenými silami (OS) SR.Slovenskí vojaci by sa po novom mohli podieľať na plnení úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany. Schválenie zákona by umožnilo ozbrojeným silám budovať organizačné štruktúry určené na tento účel. Zároveň by mohli spolupracovať v tejto oblasti s Vojenským spravodajstvom. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti vyplýva aj z členstva SR v NATO.Podľa návrhu by mohol slovenským vojakom veliť aj veliteľ zahraničných síl alebo medzinárodnej organizácie, ktorej je SR členom. Zmenu zákona si podľa ministerstva vyžaduje prax, napríklad pri účasti SR na medzinárodných cvičeniach v zahraničí. Nové znenie zákona by malo obsahovať aj spresnenie úloh, pre ktoré môžu byť vojaci vyslaní do zahraničia. V návrhu dopĺňajú aj prípady podpory zahraničným ozbrojeným silám na našom území.Spresniť by sa mali aj kategórie narušiteľa vzdušného priestoru v nadväznosti na stupeň nebezpečnosti narušiteľa. Ak posádka lietadla signalizuje protiprávny zásah na palube lietadla, podľa návrhu by mohol byť letecký objekt označený za pravdepodobného narušiteľa verejného priestoru bez toho, aby bol predtým zaradený ako podozrivý narušiteľ vzdušného priestoru.“ zdôvodnil rezort.Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa má podľa návrhu považovať aj objekt kvalifikovaný ako podozrivý narušiteľ, ktorý nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo veliteľom pohotovostného lietadla, prípadne signalizuje čin protiprávneho zasahovania na palube.Zatraktívniť dobrovoľnú vojenskú prípravu má preplácanie cestovných nákladov na návštevu rodiny počas výcviku. Vojak by mal naň nárok raz za štyri týždne počas dobrovoľnej vojenskej prípravy. Výhodu by si mohol uplatniť pri návšteve rodiny na Slovensku, a to manželky (manžela), detí alebo rodičov. Ministerstvo sľubuje náhradu cestovného lístka druhej triedy verejnej osobnej dopravy na dráhe alebo pravidelnej autobusovej linky. Novinkou v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy má byť aj osobná identifikačná karta.Po schválení parlamentom a podpise prezidentky by zákon mohol nadobudnúť účinnosť 1. februára 2020.