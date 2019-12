OSN predĺžila mandát úradu na pomoc palestínskym utečencom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN schválilo v piatok predĺženie mandátu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) o ďalšie tri roky, proti čomu dôrazne vystupovali Spojené štáty a Izrael. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Pokračovanie činnosti tohto úradu podporilo v hlasovaní 169 členov Valného zhromaždenia OSN, Spojené štáty aj Izrael však boli proti a deväť členov sa zdržalo. Mandát UNRWA, ktorý mal vypršať v júni 2020, tak bude po novom platiť až do roku 2023.Valné zhromaždenie v schválenej rezolúcii vyzývav čase, keď dochádza k zhoršovaniu socioekonomických podmienok na palestínskych územiach.Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa spolu s Izraelom obviňujú UNRWA z udržiavania izraelsko-palestnínskeho konfliktu. Samotný úrad to však popiera a tvrdí, že poskytuje Palestínčanom služby, ktoré by boli pre nich inak nedostupné.Spojené štáty v septembri 2018 oznámili, že ukončia financovanie UNRWA. Washington ako vtedajší hlavný prispievateľ do rozpočtu tohto úradu sa vyjadril, že jeho fungovanie je "nenapraviteľne chybné".Šéf UNRWA Pierre Krähenbühl v novembri odstúpil, zatiaľ čo vnútorná kontrola zistila zlé riadenie a zneužívanie právomocí predstaviteľmi na najvyšších úrovniach.Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) bol založený po tom, ako počas vojny sprevádzajúcej založenie Izraela v roku 1948 bolo vyhnaných alebo ušlo z domovských území vyše 700.000 Palestínčanov. V súčasnosti poskytuje pomoc Palestínčanom žijúcim v Jordánsku, Libanone a Sýrii, ale aj v Predjordánsku a pásme Gazy. Zameriava sa pritom na podporu vzdelávania, zdravotníctvo a sociálne služby.