V Čile analyzujú predpokladané ostatky ľudí z nezvestného lietadla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santiago 14. decembra (TASR) - Čilskí odborníci z oblasti súdneho lekárstva dostali v piatok na preskúmanie ľudské ostatky, o ktorých sa predpokladá, že patria niektorým z 38 osôb z lietadla vzdušných síl nezvestného od pondelka. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Nájdené ostatky priviezli do pobočky ústavu súdneho lekárstva v Punta Arenas, hlavnom meste najjužnejšieho regiónu Čile, odkiaľ ich majú dopraviť do čilskej metropoly Santiago. Rodinným príslušníkom 35 z 38 možných obetí leteckého nešťastia už odobrali vzorky DNA, aby bolo možné ostatky identifikovať.Záchranári vyzdvihli z mora aj predmety, ktoré pravdepodobne patrili obetiam, a možné trosky pochádzajúce z nezvestného lietadla typu Lockheed C-130 Hercules.Toto vojenské dopravné lietadlo zmizlo v pondelok po vzlietnutí z Punta Arenas smerom k čilskej Základni prezidenta Eduarda Freia Montalvu na Antarktíde. Nachádzalo sa v ňom 17 členov posádky a 21 cestujúcich vrátane troch civilistov.Pátranie sa sústreďuje na oblasť v Drakeovom prielive medzi Atlantickým a Tichým oceánom, kde sa lietadlo nachádzalo v čase prerušenia rádiového spojenia. Podľa vyhlásenia armády je "prakticky nemožné", že by ktokoľvek z cestujúcich alebo členov posádky prežil.Čilský prezident Sebastián Piňera vo štvrtok vyhlásil, že vláda "urobí všetko v ľudských silách, aby odhalila príčiny... tejto nehody".