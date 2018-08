OSN: Pri bojoch o Ghazní zabili alebo zranili 110-150 civilistov

Afganskí policajti zastavujú vozidlo na kontrolnom stanovisku na diaľnici do Ghazní v afganskom meste Maidan Shar, západne od Kábulu 13. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 14. augusta (TASR) - Pri bojoch v afganskom meste Ghazní, na ktoré zaútočili v závere minulého týždňa bojovníci radikálneho hnutia Taliban, údajne zahynulo alebo utrpelo zranenia 110-150 civilistov. Podľa agentúry DPA to v utorok uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).Približne 20 zranených podľa tohto úradu previezli v kritickom stave do hlavného mesta Kábul. Upozornil však, že uvedené počty obetí zatiaľ nie sú overené.Pri bojoch o Ghazní, správne centrum rovnomennej provincie, prišlo od minulého piatka o život i najmenej 100 príslušníkov afganských bezpečnostných síl a približne 200 bojovníkov Talibanu, informoval ešte v pondelok afganský minister obrany Tárik Šáh Bahrámí, ktorý hovoril o 30 usmrtených civilistoch.Člen provinčnej rady Násir Ahmad Fakírí napísal v utorok na Facebooku, že sporadické boje pokračujú, pričom sily Talibanu pomaly ustúpili z vnútornej časti Ghazní do oblastí na okraji mesta, ktoré majú pod kontrolou. Dodal, že pokračujú nálety na pozície Talibanu, nie sú však také intenzívne ako v pondelok večer.V uplynulých dňoch bolo Ghazní dejiskom intenzívnych bojov sprevádzaných úplným výpadkom komunikačných prostriedkov. Podľa správy OCHA mnoho civilistov utieklo do susednej provincie Vardak.Agentúra AP medzitým informovala o útoku Talibanu v provincii Fárjáb, ktorého terčom bola v pondelok neskoro večer vojenská základňa. Podľa údajov hovorcu afganského ministerstva obrany zahynulo 17 vojakov a najmenej 19 ďalších utrpelo zranenia. Taliban tvrdí, že desiatky vojakov sa vzdali, zatiaľ čo iní padli do zajatia.Bojovníci Talibanu základňu v okrese Ghórmáč, kde slúžilo približne 140 príslušníkov armády, predtým tri dni obliehali.