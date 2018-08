Ministerstvo školstva vyhlásilo eurofondové výzvy na podporu výskumu

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 14. augusta (TASR) – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, dopravné prostriedky pre 21. storočie, zdravé potraviny a životné prostredie, zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, ale aj priemysel pre 21. storočie. To je päť domén výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu, ktoré predstavila v utorok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Alokácia zo zdrojov EÚ je výške 288 miliónov eur.Pôvodná výzva na strategický výskum bola zrušená ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste.povedala Lubyová. Šéfka rezortu školstva uviedla, že dátum uzávierky prvých piatich domén je 14. decembra.Na doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel je vyčlenených 47.520.000 eur, pre Dopravné prostriedky pre 21. storočie je to 63.072.000 eur, pre Priemysel pre 21. storočie ide o výšku alokácie v hodnote 107.712.000 eur. Na doménu Zdravé potraviny a životné prostredie je vyčlenených 36 miliónov eur a pre výzvu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie je to 33.696.000 eur. Dôvodom vyhlásenia piatich výziev namiesto jednej je lepšie zacielenie finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácia na konkrétne témy. V rámci zmien bola znížená minimálna a maximálna výšky nenávratného finančného príspevku(NFP) pre projekty, podporených tak bude podľa Lubyovej viacero projektov.povedal generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko. V rámci nových projektov už nebude možné realizovať základný výskum.Lubyová podotkla, že rezort školstva a Výskumná agentúra zvolili časovo náročný spôsob prípravy nových výziev tak, aby sa neopakovali chyby z minulosti. Podľa nej celý systém podpory výskumných projektov bol prepracovaný.Zavádzajú sa aj opatrenia, ako napríklad zvyšovanie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázateľnosť, zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a hodnotiacich hárkov, elektronické žrebovanie hodnotiteľov. Okrem toho sa zavedie napríklad aj povinné vypracovávanie rizikovej analýzy k výzvam.