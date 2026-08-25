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25. augusta 2026
OSN: Približne milión afganských detí trpí život ohrozujúcou podvýživou
Krízu zhoršujú chudoba, sucho a škrty v zahraničnej pomoci, pričom v Afganistane zatvorili už viac ako 100 zdravotníckych zariadení. Približne milión detí v
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Približne milión detí v Afganistane trpí život ohrozujúcou ťažkou akútnou podvýživou, varoval v utorok Detský fond OSN (UNICEF). Celkovo 3,7 milióna afganských detí trpí akútnou podvýživou, pričom kríza sa podľa organizácie naďalej zhoršuje.
„Ak nebude liečba dostupná a nebudeme schopní konať rýchlo, tomuto miliónu detí hrozí smrť,“ povedal predstaviteľ UNICEF v Afganistane Tajudeen Oyewale.
Státisíce podvyživených detí
Od začiatku roka prijali do nemocníc viac ako 500-tisíc detí so stredne ťažkou alebo ťažkou akútnou podvýživou.
V niektorých oblastiach južného Afganistanu pripadajú podľa Oyewaleho na každé dostupné nemocničné lôžko tri až štyri ťažko podvyživené deti.
„Nemali by sme čakať, kým je dieťa nebezpečne vychudnuté a leží na nemocničnom lôžku, aby sme začali konať,“ zdôraznil Oyewale.
Majú len 22 percent financií
Situáciu zhoršujú roky sucha, prívalové povodne, regionálna nestabilita, narušenie cezhraničného obchodu aj návrat šiestich miliónov Afgancov zo zahraničia od roku 2023, z ktorých viac ako polovicu tvoria deti.
Napriek rastúcim potrebám medzinárodné škrty v pomoci prinútili od roku 2025 zatvoriť viac ako 100 centier liečiacich deti s ťažkou akútnou podvýživou. Tento rok je pritom výživový program UNICEF v Afganistane financovaný len z 22 percent.
Zdroj: SITA.sk - OSN: Približne milión afganských detí trpí život ohrozujúcou podvýživou © SITA Všetky práva vyhradené.
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