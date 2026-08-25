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25. augusta 2026
Opozičná koalícia v Košiciach predstavila kandidátov, Mudrák sľubuje koniec sporov – VIDEO
Tagy: Bývalý minister hospodárstva Kandidát na primátora Komunálne voľby Peter Huba Volebná kandidátka
Trojblok mimovládnych strán stavia na spájaní nových tvárí so skúsenými osobnosťami. Kandidát na primátora Košíc Martin ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Trojblok mimovládnych strán stavia na spájaní nových tvárí so skúsenými osobnosťami.
Kandidát na primátora Košíc Martin Mudrák predstavil kompletnú kandidátku do koalície strán Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí do košického mestského zastupiteľstva. Koalícia trojice opozičných strán ide do komunálnych volieb so 43 kandidátmi na mestských poslancov. Informoval o tom manažér komunikácie Martin Majdák.
„Kandidátku tvoria odborníci, manažéri, lekári, pedagógovia, ľudia z občianskej sféry aj skúsení politici. Medzi kandidátmi je napríklad bývalý minister hospodárstva Karel Hirman,” priblížil. Samotný Mudrák považuje spojenie skúseností a nových tvárí za základ zmeny v košickej komunálnej politike.
„Košice dnes potrebujú personálnu obmenu vo vedení mesta a v mestskom zastupiteľstve. Potrebujú novú krv a ľudí, ktorí majú skúsenosti, odborné znalosti, ale najmä chuť niečo reálne zmeniť. Košičania očakávajú vyššiu úroveň komunálnej politiky, a títo ľudia ju prinesú,“ vraví kandidát na primátora. Metropolu východu podľa neho brzdia komunálne spory, je toho názoru, že nie je čas na ďalšie politické vojny a osobné egá.
Medzi hlavné posolstvá koalície patrí spolupráca, deklarovali, že chcú vytvoriť politiku založenú na hľadaní riešení naprieč politickými stranami. Takýto postup ukázali už aj pri podpore kandidátov na starostov mestských častí, a to aj v takých prípadoch, keď ich podporujúce strany v kampani podporujú iného kandidáta na primátora.
„My nechceme nič rozbíjať. Chceme tvoriť. Košice nepotrebujú ďalší spor, potrebujú pokoj na prácu a poslancov a starostov, ktorým pôjde v prvom rade o rozvoj mesta a mestských častí,“ vraví regionálny predseda strany Demokrati Viliam Novotný. Podpredseda strany Za ľudí Peter Huba dodal, že nepredstavujú len spoločnú kandidátku, ale aj novú generáciu komunálnej politiky v mene spolupráce, spájania a komunikácie. V predstavenom tíme je aj Ivan Michalko, ktorého Mudrák predstavil ako kandidáta na starostu mestskej časti Košice - Juh.
Ako Majdák uviedol, koalícia subjektov Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí chce Košičanom ponúknuť alternatívu k súčasným komunálnym sporom, jej hlavnými piliermi majú byť nové tváre, konkrétne skutky a spoluprácu.
„Máme pred sebou dva mesiace kampane. My sme však v uliciach už niekoľko mesiacov, rozprávali sme sa s tisíckami Košičanov a zaklopali na stovky dverí. Teraz chceme túto skúsenosť pretaviť do konkrétnych riešení a ponúknuť Košiciam novú energiu a novú politickú kultúru,“ uzavrel Mudrák.
Okrem Mudráka dosiaľ svoju kandidatúru na post primátora Košíc ohlásili aj starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru ohlásil aj konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol a ako nezávislý kandidát kandiduje i Alexander Riabov. Kandidátkou je tiež súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Opozičná koalícia v Košiciach predstavila kandidátov, Mudrák sľubuje koniec sporov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na primátora Košíc Martin Mudrák predstavil kompletnú kandidátku do koalície strán Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí do košického mestského zastupiteľstva. Koalícia trojice opozičných strán ide do komunálnych volieb so 43 kandidátmi na mestských poslancov. Informoval o tom manažér komunikácie Martin Majdák.
„Kandidátku tvoria odborníci, manažéri, lekári, pedagógovia, ľudia z občianskej sféry aj skúsení politici. Medzi kandidátmi je napríklad bývalý minister hospodárstva Karel Hirman,” priblížil. Samotný Mudrák považuje spojenie skúseností a nových tvárí za základ zmeny v košickej komunálnej politike.
Medzi hlavné posolstvá patrí spolupráca
„Košice dnes potrebujú personálnu obmenu vo vedení mesta a v mestskom zastupiteľstve. Potrebujú novú krv a ľudí, ktorí majú skúsenosti, odborné znalosti, ale najmä chuť niečo reálne zmeniť. Košičania očakávajú vyššiu úroveň komunálnej politiky, a títo ľudia ju prinesú,“ vraví kandidát na primátora. Metropolu východu podľa neho brzdia komunálne spory, je toho názoru, že nie je čas na ďalšie politické vojny a osobné egá.
Medzi hlavné posolstvá koalície patrí spolupráca, deklarovali, že chcú vytvoriť politiku založenú na hľadaní riešení naprieč politickými stranami. Takýto postup ukázali už aj pri podpore kandidátov na starostov mestských častí, a to aj v takých prípadoch, keď ich podporujúce strany v kampani podporujú iného kandidáta na primátora.
Nová generácia komunálnej politiky
„My nechceme nič rozbíjať. Chceme tvoriť. Košice nepotrebujú ďalší spor, potrebujú pokoj na prácu a poslancov a starostov, ktorým pôjde v prvom rade o rozvoj mesta a mestských častí,“ vraví regionálny predseda strany Demokrati Viliam Novotný. Podpredseda strany Za ľudí Peter Huba dodal, že nepredstavujú len spoločnú kandidátku, ale aj novú generáciu komunálnej politiky v mene spolupráce, spájania a komunikácie. V predstavenom tíme je aj Ivan Michalko, ktorého Mudrák predstavil ako kandidáta na starostu mestskej časti Košice - Juh.
Ako Majdák uviedol, koalícia subjektov Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí chce Košičanom ponúknuť alternatívu k súčasným komunálnym sporom, jej hlavnými piliermi majú byť nové tváre, konkrétne skutky a spoluprácu.
Kto ohlásil kandidatúru?
„Máme pred sebou dva mesiace kampane. My sme však v uliciach už niekoľko mesiacov, rozprávali sme sa s tisíckami Košičanov a zaklopali na stovky dverí. Teraz chceme túto skúsenosť pretaviť do konkrétnych riešení a ponúknuť Košiciam novú energiu a novú politickú kultúru,“ uzavrel Mudrák.
Okrem Mudráka dosiaľ svoju kandidatúru na post primátora Košíc ohlásili aj starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru ohlásil aj konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol a ako nezávislý kandidát kandiduje i Alexander Riabov. Kandidátkou je tiež súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Opozičná koalícia v Košiciach predstavila kandidátov, Mudrák sľubuje koniec sporov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý minister hospodárstva Kandidát na primátora Komunálne voľby Peter Huba Volebná kandidátka
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