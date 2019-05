OSN upriamila pozornosť na biodiverzitu, stravu a zdravie ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. mája (TASR) - Naša biologická rozmanitosť (biodiverzita), naša strava, naše zdravie - to je v roku 2019 téma Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti. Pripadá na 22. mája a ľudstvo si ním pripomína dátum podpisu Dohovoru o biologickej rozmanitosti.V súčasnosti majú ľudia prístup k väčšej rozmanitosti potravín, než mali rodičia či starí rodičia. Avšak hoci sa ponúkané potraviny stávajú čoraz pestrejšími, celkovo sa strava - teda to, čo ľudia reálne jedia - stáva jednotvárnejšou, čo predstavuje riziko, upozornila Organizácia Spojených národov.Počas osláv Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti (biodiverzity) treba dôraz položiť na biodiverzitu ako základ nášho stravovania a na zdravie ako na základný katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšenia zdravia ľudí, konštatovala OSN.Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti OSN upriamuje pozornosť na využívanie a rozširovania poznatkov o závislosti potravinových systémov, stravovania a zdravia od biologickej rozmanitosti a udržateľnosti rozvoja ekosystémov.Ďalej OSN upozornila, že za posledných 100 rokov zmizlo z polí roľníkov vyše 90 percent poľnohospodárskych kultúr. Polovica z mnohých druhov domácich živočíchov a zvierat už neexistuje a v 17 hlavných rybolovných miestach na svete sa v súčasnosti loví až za hranicou ich udržateľnosti.V dôsledku toho sa vytráca agrobiodiverzita a zároveň aj nevyhnutné poznanie z tradičnej medicíny a lokálnych produktov a potravín. Strata rozmanitosti produktov a potravín vedie k chorobám a rozvoju zdravotných rizík, akými sú diabetes (cukrovka), zvýšená hmotnosť až obezita či nedostatočná výživa, a to má priamy dosah na prístupnosť k tradičným liečivám.Definitívny text Dohovoru o biologickej rozmanitosti bol prijatý a schválený 22. mája 1992 v kenskej metropole Nairobi. Na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) - známej aj ako Summit Zeme -, ktorá sa konala v júni 1992 v Riu de Janeiro, bol otvorený na podpis. Dokument vstúpil do platnosti 29. decembra 1993, keď v sídle OSN v New Yorku boli uložené ratifikačné listiny tridsiatej zmluvnej krajiny.Pôvodne bol práve tento dátum - 29. december - vyhlásený za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Dokument o biodiverzite sa poníma ako praktický nástroj na realizovanie a podporu trvalo udržateľného rozvoja a na zachovanie biodiverzity. V samotnom Dohovore sa uznáva, že nejde len o "prežitie" rastlinných a živočíšnych druhov, mikroorganizmov a ekosystémov, ale aj o človeka, jeho potreby, bezpečné potraviny a možnosti prípravy nových liekov, ako i o pitnú vodu a zdravé ovzdušie.Sekretariát Dohovoru o biologickej rozmanitosti má sídlo v Montreale a jeho hlavnou úlohou je pomáhať vládam na svete aplikovať Dohovor a jeho pracovné programy, organizovať stretnutia, pripravovať a vydávať dokumenty na tému biodiverzity a zabezpečovať koordináciu a spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zbierať a ďalej šíriť informácie o stave biodiverzity.OSN v decembri 2000 vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, aby sa zvýšilo povedomie o existencii i nevyhnutnosti zachovania biologickej rozmanitosti. VZ OSN vyhlásilo tento deň na pamiatku schválenia Dohovoru.