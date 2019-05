Medzinárodnú Man Bookerovu cenu získala Džúcha Hársíová z Ománu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Londýn 22. mája (TASR) - Ománska spisovateľa Džúcha Hársíová sa v utorok večer stala tohoročnou laureátkou prestížnej Medzinárodnej Man Bookerovej ceny udeľovanej za beletriu preloženú do angličtiny. Ocenenie získala za román Celestial Bodies (Nebeské telá) o troch sestrách, ktoré sú svedkami pomalého vývoja ománskej spoločnosti v postkoloniálnom období.Je to vôbec prvýkrát čo túto prestížnu cenu získala kniha pôvodne napísaná v arabskom jazyku, informuje britský denník The Guardian. Dodáva, že Hársíová (40) je zároveň aj vôbec prvou ománskou spisovateľkou, ktorej dielo bolo preložené do angličtiny.Hársíová je okrem zmieneného románu autorkou dvoch zbierok poviedok, jednej knihy pre deti a troch románov, informuje agentúra AFP. Na Univerzite v Edinburghu vyštudovala arabskú literatúru, ktorú momentálne vyučuje na Univerzite sultána Kábúsa v ománskom hlavnom meste Maskat.Medzinárodná Man Bookerova cena je dotovaná sumou 50.000 libier (približne 57.000 eur). Tú si na polovicu delí autor diela s prekladateľom, v tomto prípade prekladateľkou - Američankou Marilyn Boothovou-, ktorá vyučuje arabskú literatúru na Univerzite v Oxforde.Podľa poroty, ktorej predsedala britská historička a spisovateľka Bettany Hughesová, oplýva Hársíovej román "bohatou predstavivosťou" a poskytuje "pútavý a poetický pohľad do meniacej sa spoločnosti". Elegantne vystavaný príbeh sa podľa Hughesovej vyhýba klišé "rasy, otroctva či rodovej príslušnosti" a cez prizmu jednej rodiny ponúka pohľad na meniaci sa Omán.Britský denník The Guardian napísal, že román odhaľuje "na Západe pomerne málo známu kultúru" a podľa denníka The National signalizuje kniha príchod "veľkého literárneho talentu".Hársíovej román o cenu súperil s dielami ďalších piatich spisovateľov, ktorí sa dostali do užšieho výberu poroty. Figurovali medzi nimi knihy až štyroch žien - Francúzky Annie Ernauxovej, Nemky Marion Poschmannovej, Čiľanky Alie Trabuccovej Zeranovej a Poľky Olgy Tokarczukovej, ktorá toto ocenenie získala vlani za román Flights (v poľštine Bieguni). Jediným mužom, ktorého román sa taktiež prebojoval do užšieho výberu, bol Kolumbijčan Juan Gabriel Vásquez.Aktuálny ročník je v poradí štvrtým, na ktorom Medzinárodnú Man Bookerovu cenu udelili iba na základe jedinej knihy. Predtým toto ocenenie odovzdávali autorom za ich celoživotné dielo.Medzinárodná Man Bookerova cena dopĺňa britskú Man Bookerovu cenu (často skrátene nazývanú aj Bookerova cena) udeľovanú každoročne za pôvodný román napísaný v angličtine. Jej laureáta oznámia 14. októbra.