OSN varuje pred novou vlnou džihádistických útokov

New York/Paríž/Londýn 5. augusta (TASR) - Experti OSN varujú, že hrozba islamistického terorizmu na svete zostáva mimoriadne vysoká. Upozornili, že po dlhšej prestávke by do konca roku 2019 mohlo dôjsť k novej vlne džihádistických útokov.Vyplýva to zo správy expertov, z ktorej cez víkend citovali viaceré denníky západných krajín. Ako poznamenal francúzsky denník Le Figaro, odborníci vo svojej správe vychádzali z informácií od tajných služieb členských štátov OSN.Varovali v nej, že napriek zániku kalifátu, ktorý džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vyhlásila na území Sýrie a Iraku, je IS stáleKeď IS "získa čas a priestor" nevyhnutné na obnovenie svojich kapacít páchať útoky v zahraničí,v medzinárodnom meradle.varujú experti.V ich správe sa píše, že k IS sa pridalo asi 30.000 cudzincov, z toho asi 6000 z európskych štátov. I keď mnohí z nich v bojoch padli,Podľa expertov by sa teraz mohli pridať k sieti al-Káida či k iným teroristickým organizáciám. Časť džihádistovby podľa nich mohla zaujať vodcovské pozície či venovať sa radikalizácii potenciálnych nových džihádistov.Denník Le Figaro v tejto súvislosti napísal, že podľa vlád európskych štátov sa do Európy vrátilo asi 2000 bývalých bojovníkov džihádistických skupín.OSN vo svojej správe vyjadruje aj obavy z radikalizácie džihádistov, ku ktorej môže dochádzať vo väzniciach. Správa poukazuje i na to, žeislamistov, ktoré boli vypracované a uplatňujú sa vo väzniciach západných krajín, sa v plnej miere neosvedčili, napísal britský denník The Guardian.Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že, vedúce k radikalizácii potenciálnych islamistov, pretrvávajú: títo ľudia podľa nich naďalej zápasia s chudobou, marginalizáciou, frustráciou, nízkou sebadôverou i násilím, píše sa v správe.konštatujú autori správy.Experti OSN tiež pripomínajú, že mnohí preživší spolupáchatelia prvej rozsiahlej vlny teroristických útokov vo svete z roku 2014 sa v dohľadnom čase ocitnú na slobode.Autori správy tiež uvádzajú, že pred rozbitím kalifátu IS sa jeho príslušníkom podarilo uniknúť so sumou, ktorej výška sa odhaduje na 50 až 300 miliónov dolárov. Podľa OSN by IS - existujúci momentálne len vo- teraz mohol tieto prostriedky využiť na obnovenie svojich útokov. Vďaka tejto sume IS pokračuje aj v šírení svojej propagandy a udržiava svoju povesť teroristickej organizácie s celosvetovým dosahom.