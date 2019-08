Zápaly uší môžu potrápiť počas horúcich dní bábätká i dospelých

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – Horúce dni spojené s pobytom pri vode vedia znepríjemniť zápaly uší. Hrozbu predstavujú nielen pre dospelých, ale aj pre bábätká. Spôsobujú ich buď mikroorganizmy - vírusy, baktérie či plesne, alebo vznikajú po mechanickom podráždení kože zvukovodu, napríklad pri čistení si uší, alebo po chemickom poškodení. TASR na to upozornila otorinolaryngologička Silvia Gulová.vysvetlila. Doplnila, že zápaly vonkajšieho zvukovodu však vznikajú aj pri ochoreniach, akými sú cukrovka, hypovitaminóza, alebo pri nadmernom fyzickom a psychickom zaťažení.V rámci prevencie je podľa slov lekárky vhodné po plávaní vysušiť uši detí buď stočenou suchou papierovou vreckovkou, alebo uterákom, prípadne v lekárni zakúpiť sprej na odstránenie vlhkosti vonkajšieho zvukovodu a vstreknúť ho dieťaťu do ucha.Prvou pomocou pri začínajúcej bolesti sú podľa Gulovej v lekárni voľne dostupné octanové kvapky, ktoré pôsobia mierne protizápalovo a zmierňujú opuch. Je potrebné aplikovať ich dva až tri razy denne priamo do zvukovodu.povedala.Lekára je potrebné podľa jej slov vyhľadať vtedy, ak sa bolesť ucha stupňuje, je prítomný výtok z ucha a horúčka. Zápal ucha môže vzniknúť v každom veku dieťaťa. U detí predškolského veku sa v chladnejšom období často vyskytujú zápaly stredného ucha aj pri nádche a chrípke.