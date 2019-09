OSN: Východ Ukrajiny potrebuje pomoc vo výške 52 miliónov dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 18. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov vyzvala darcov, aby zintenzívnili úsilie o naplnenie spoločného fondu pre humanitárnu pomoc Ukrajine. Do začiatku zimy treba totiž na humanitárne projekty pre ľudí na ukrajinskom východe získať 52 miliónov dolárov.Uviedol to na brífingu v newyorskom sídle OSN hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.Dodal, že plán humanitárnej reakcie OSN na Ukrajinu na rok 2019, ktorý stanovuje celkové finančné potreby vo výške 162 miliónov dolárov, je v súčasnosti pokrytý iba z 32 percent.Dujarric spresnil, že, ku ktorému by malo dôjsť skôr, ako napadne sneh.Podľa informácií OSN na územiach pod kontrolou ukrajinskej vlády, na ktorých sú však nastražené míny alebo iné výbušniny, žijú približne dva milióny ľudí.Finančné prostriedky získané zo zbierky budú poskytnuté aj na pomoc 80.000 ľuďom žijúcim na východe Ukrajiny v päťkilometrovom pásme pozdĺž styčnej línie, aby mali prístup k zdravotníckym službám - aby ich mohol navštevovať mobilný lekársky tím alebo aby mali financie na cestu do zdravotníckych zariadení, uzavrel Dujarric.OSN zriadila fond humanitárnej pomoci pre Ukrajinu vo februári tohto roku, pričom vyzvala členské štáty OSN, aby pomohli obyvateľom Donbasu trpiacim ozbrojeným konfliktom.Tento fond patrí do tzv. združených fondov pre jednotlivé krajiny OSN, ktoré darcom - vládam, medzinárodným a mimovládnym organizáciám - umožňujú prispieť k podpore humanitárneho úsilia v danej lokalite. Týmto spôsobom sa finančné prostriedky môžu dostať k partnerom v konfliktných zónach rýchlo, koordinovane a cielene, uviedla v stredu agentúra Ukrinform.