Vláda na športovú halu vo Vranove nad Topľou vyčlenila 1.750.000 eur

ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Čaňa 18. septembra (TASR) – Na športovú halu vo Vranove nad Topľou vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Čaňa v okrese Košice-okolie v stredu odsúhlasila 1.750.000 eur. Pôjde o viacúčelovú halu, ktorá bude určená na vykonávanie viacerých druhov športu, najmä hádzanej, basketbalu, tenisu a volejbalu.Rozmery haly by mali mať minimálne 50 metrov krát 35 metrov.uvádza sa v predkladanom materiáli. Zároveň by mala obsahovať zázemie, šatne a antidopingovú miestnosť, minimálne štyri šatne vybavené sprchami, WC pre hráčov a hráčky a miestnosť pre zdravotníkov.V priestoroch haly budú aj sklad náradia, malý bufet a účelová posilňovňa.uvádza sa v materiáli.Samospráva Vranova nad Topľou na výstavbu viacúčelovej športovej haly nemala dostatočné finančné prostriedky, preto mesto požiadalo o finančnú podporu na jej vybudovanie. Mesto má záujem sa spolupodieľať na financovaní investičnej akcie. Financie by malo dostať do 31. decembra.