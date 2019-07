OSN vyzýva EÚ, aby znovu vyslala lode do Stredozemného mora

Členovia OSN. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 12. júla (TASR) - Dve agentúry Organizácie Spojených národov vyzývajú európske krajiny, aby obnovili v Stredomorí operácie zamerané na záchranu migrantov a zastavili ich navracanie do Líbye.Ako v piatok napísala tlačová agentúra DPA, výzva agentúr OSN, zverejnená vo štvrtok, prichádza po leteckom útoku na líbyjské zadržiavacie stredisko pre migrantov a v čase pokračujúceho napätia medzi Talianskom, Maltou a charitatívnymi organizáciami zachraňujúcimi migrantov na mori.uviedli v stanovisku Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).dodali.Upozornili, že aj lode humanitárnych organizácií "zohrávajú v Stredozemnom mori podobne dôležitú úlohu a nesmú byť za zachraňovanie životov na mori pokutované".Operácia Európskej únie s názvom Sophia (predtým známa ako EU NavFor) ukončila námorné hliadky v Stredomorí v marci tohto roka v dôsledku nezhôd v otázke, ako by mali byť zachránení migranti prerozdelení medzi členské krajiny EÚ. Diplomati EÚ sa síce rozhodli predĺžiť operáciu o šesť mesiacov po uplynutí termínu 31. marca, ale namiesto hliadok sa operácia spolieha na vzdušné misie a úzku spoluprácu s Líbyou.Taliansky krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini v minulosti odmietol existujúcu dohodu, podľa ktorej by všetkých migrantov zachránených na mori privážali do talianskych prístavov.Podľa UNHCR a IOM "by sa malo vynaložiť všetko úsilie, aby sa zabránilo vyloďovaniu ľudí zachránených v Stredozemnom mori v Líbyi, ktorú nemožno považovať za bezpečný prístav".V Líbyi, kde v okolí metropoly Tripolis zúri ozbrojený konflikt, si bombardovanie zadržiavacieho strediska pre migrantov na jeho predmestí z dňa 3. júla vyžiadalo viac ako 50 mŕtvych.