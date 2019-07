Rozdiely v príjmoch západných a východných Nemcov stále pretrvávajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Berlín/Norimberg 12. júla (TASR) – Zamestnanci vo východnom Nemecku sa musia pripraviť na nižšie mzdy a príjmy, než aké majú ľudia pracujúci na plný úväzok v západnej časti krajiny, hoci rozdiel v mzdách sa v poslednom období trochu znížil. Vyplýva to zo štúdie, ktorú uverejnili v piatok. Vypracoval ju na objednávku spolkového ministerstva hospodárstva norimberský Ústav pre výskum pracovného trhu a povolaní (IAB).V štúdii sa uvádza, že ľudia vo východnom Nemecku, ktorí pracovali na plný úväzok, zarábali vlani priemerne 2790 eur. Ich príjem predstavoval 84 % príjmu v západnom Nemecku. Tam bol vo výške 3340 eur. V roku 2017 dosahoval príjem východných Nemcov 81 % úrovne priemeru západných Nemcov.Príjmy v nových spolkových krajinách rastú mierne od roku 2005. Splnomocnenec spolkovej vlády pre východné Nemecko Christian Hirte vidí v rozdieloch príjmov zamestnancov v oboch častiach krajiny potrebu konať. Avšak čísla ukazujú, že sa rozdiely zmenšujú. Rozdielnej úrovni príjmov musia zodpovedať nižšie životné náklady na východe krajiny napríklad na bývanie alebo na starostlivosť o deti. „Najmä pre mladých ľudí by sa malo vyplatiť, aby zostávali v rodnom kraji alebo aby sa doň vrátili," uviedol Hirte. Ide vraj o to, aby objavili šance, ktoré môžu využiť na východe krajiny.