OSN: Zbrojné embargo uvalené na Líbyu porušili tri krajiny

Chalífa Haftar, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. novembra (TASR) - Jordánsko, Turecko a Spojené arabské emiráty porušili zbrojné embargo uvalené na Líbyu od roku 2011, tvrdí nedávna dôverná správa expertov OSN poverených kontrolou dodržiavania obmedzení na dovoz zbraní. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, ktorá mala k správe prístup.V správe pokrývajúcej obdobie jedného roku sa tvrdí, že Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Turecko dodávali do Líbye zbrane pravidelne a niekedy dokonca len malým úsilím skryť ich pôvod.Podľa diplomatov OSN je Jordánsko obviňované z toho, že poskytuje výcvik jednotkám maršala Chalífu Haftara, ktorého baštou je východná Líbya a ktorý v apríli spustil vojenskú ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis.Spojené arabské emiráty sú ďalším podporovateľom maršala Haftara a sú podozrivé, že zasiahli do konfliktu v Líbyi tým, že na podporu Haftarovej armády poslali svoje letecké bombardéry.Turecko, ktoré otvorene podporuje predsedu vlády národnej jednoty Fájiza Sarrádža, poskytlo zasa vládnym vojakom vybavenie - od obrnených vozidiel po bezpilotné lietadlá, konštatuje sa v správe.Uvedené krajiny, ktoré stoja na rôznych stranách konfliktu v Líbyi, tamuvádza sa v správe odborníkov OSN doručenej 29. októbra členským štátom Bezpečnostnej rady OSN.Tento veľmi podrobný dokument má 85 strán a obsahuje viac ako 300 strán príloh: fotografií, máp, či kópií dodacích listov. Koncom novembra túto správu prerokuje výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie voči Líbyi. Správa v plnom znení bude zverejnená zrejme v októbri, uviedla AFP.V správe sa konštatuje, že ofenzíva maršala Haftara vyvolala v Líbyi, pričom sú v hre záujmy ďalších štátov a aktérov konfliktu.Vojenským operáciám dominovalo použitie presne navádzanej munície, čo do určitej miery znížilo škody, ktoré sa očakávajú v takom konflikte, konštatuje sa v správe. Jej autori dodali, že použitie bezpilotných lietadielkonfliktu.AFP vo svojej správe cituje nemenovaného diplomata, podľa ktorého sa v dokumente nespomína prítomnosť ruských žoldnierov v Líbyi. Podľa správ amerických médií z tohto týždňa boli v Líbyi v uplynulých mesiacoch údajne nasadené stovky ruských žoldnierov, ktorí bojujú na strane maršala Haftara.