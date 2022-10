Osoba generálneho prokurátora je očierňovaná a dlhú dobu čelí atakom, obhajuje sa Žilinka a venoval odkaz Hegerovi

Odsúdenie ruskej agresie

Spoločný vyšetrovací tím

Odkaz Hegerovi

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR je apolitický orgán, no aj orgány prokuratúry sú prakticky permanentne vťahované do politických súbojov, povedal v pondelok na tlačovom vyhlásení generálny prokurátor SR Maroš Žilinka „Osoba generálneho prokurátora je permanentne dehonestovaná, očierňovaná a v očiach verejnosti vyvolávajúca dojem, že zo strany generálneho prokurátora dochádza k porušovaniu zákona," tvrdí Žilinka.Ďalej dodal, že už pomerne dlhú dobu čelí atakom, ktoré v poslednej dobe gradujú. „Som obviňovaný z toho, že som zdieľal nejaký status, hoax. Taktiež, že som šíriteľ proruskej propagandy. Tieto tvrdenia považujem za čiste politické a neobjektívne," dodal generálny prokurátor.Žilinka ďalej zdôraznil, že jeho vzťah k vojnovému konfliktu na Ukrajine je od začiatku nemenný, jednoznačný a konzistentný. „Nakoľko médiá neradi informujú o tom, ako sa generálna prokuratúra postavila ku konfliktu, považujem za potrebné to zhrnúť. 24. februára, keď sa začal konflikt na Ukrajine, som na sociálnej sieti dôrazne odsúdil tento akt agresie," informuje Žilinka.Taktiež dodal, že deklaroval ľudskú a profesionálnu podporu ukrajinským prokurátorom a ich rodinám. „27. februára tohto roku som na sociálnej sieti zdieľal status a video generálnej prokurátorky Ukrajiny Iryny Venediktovej, v ktorom vyzývala občanov Ruska, aby ukončili vojnu na Ukrajine," povedal.Generálny prokurátor SR vo vyhlásení taktiež zdôraznil, že 8. marca 2022 Slovensko ako jedna z mála krajín Európskej únie (EÚ) začalo trestné stíhanie pre vojnové trestné činy a trestné činy proti ľudskosti a dodal, že 3. mája tohto roku rozšírili trestné stíhanie o ďalšie skutky. Informoval, že 12. marca nemal problém vycestovať na Ukrajinu, aby sa s Venediktovou stretol a opätovne jej garantoval podporu orgánov generálnej prokuratúry SR.„Podpísal som s ňou memorandum o spolupráci medzi našimi generálnymi prokuratúrami pri vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine. Nikto o tom nepísal. O niekoľko dní neskôr, 19. marca, sme privítali prvú skupinu odídencov z Ukrajiny a ubytovali sme ich na náklady rezortu prokuratúry," doplnil.Maroš Žilinka ďalej spomenul, že 30. mája naša krajina ako jedna z piatich krajín EÚ pristúpila k dohode o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu, ktorého členom je aj Medzinárodný trestný súd „Minulý týždeň, 13. októbra, bol prvý námestník Jozef Kandera v holandskom Haagu a podpisoval rozšírenie spoločného vyšetrovacieho tímu o ďalšiu krajinu," vysvetľuje generálny prokurátor. Žilinka taktiež uviedol, že nepozerá cez "okuliare politiky a politických záujmov", ale cez "okuliare práva a povinnosti", ktoré má generálna prokuratúra.Žilinka tvrdí, že z otvorených zdrojov sa dozvedel, že mal byť poškodený vojenský cintorín v obci Ladomirová v okrese Svidník. „Bolo mojou psou povinnosťou na to zareagovať a nikoho status som nezdieľal. Ja som dal vlastnú informáciu, z vlastným obsahom," informoval a dodal „v mojom statuse na sociálnej sieti nie je jedna jediná zmienka o veľvyslanectve ruskej federácie, o jeho veľvyslancovi ani o Ruskej federácii ako takej".Tvrdí, že povedal len toľko, že tam došlo k pohoršujúcemu konaniu, ktoré nesmie byť opomenuté. „Predtým, ako som vôbec takýto status napísal, som cestou riaditeľa trestného odboru overoval, či touto udalosťou sa zaoberali kompetentné orgány a bola mi daná informácia, že nezaoberali. To bol dôvod, prečo som rozhodol tak, ako som rozhodol," uviedol Maroš Žilinka. Generálny prokurátor informoval, že starosta obce sa sám priznal, že nemal na úpravy a zásahy do vojenského cintorína súhlas Ministerstva vnútra (MV) SR. Žilinka na záver poprosil všetkých politikov a tých, ktorí si „nevedia nájsť iný dôvod a nástroj na spochybňovanie mojej osoby, aby prestali zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, nezavádzali verejnosť, svoje jednostranné domnienky nešírili ako fakty, ale aby rešpektovali, že kompetentné orgány konajú".Slovenský generálny prokurátor sa vyjadril i k poznámke premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý podľa Žilinku vyslovil, že „ak generálny prokurátor SR reaguje pod vplyvom ruského veľvyslanca, zamýšľam sa nad jeho nezávislosťou".Maroš Žilinka Hegerovi odkázal, „vyprosujem si, aby ste tvrdili, že konám pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca. Neviem, pod koho vplyvom sa rozhodujete vy, ale pre mňa to bol len a len zákon".