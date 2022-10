Žilinka skritizoval prezidentku Čaputovú za jej vyjadrenie na jeho adresu

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka si myslí, že generálny prokurátor by sa nemal vyjadrovať v súlade s predstavami politika. Uviedol to na jeho pondelkovom tlačovom vyhlásení na margo reakcie prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá nebola spokojná, ako Žilinka reagoval na vraždu dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave Zároveň dodal, že sú mu politici z hľadiska jeho kompetencií ľahostajní. „Čo viac má človek v danej situácii spraviť, ako povedať, že zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek," uviedol Žilinka.Taktiež dodal, že po vražednom skutku permanentne telefonoval s krajským prokurátorom v Bratislave Rastislavom Remetom. „Podrobne ma informoval o tom, čo sa udialo a aké sú skutkové okolnosti. Na základe týchto okolností som mu uložil, aby ihneď kontaktoval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica ," doplnil.Generálny prokurátor zároveň zdôraznil, že vykonal všetko, čo v danej chvíli vykonať mal a nemal čas reagovať na udalosti emotívnymi vyjadreniami na sociálnej sieti. „Na druhý deň ma špeciálny prokurátor informoval o najnovších skutočnostiach, že predmetom útoku nemali byť len osoby z komunity LGBTI+, ale aj občania židovskej národnosti a politici," doplnil.Žilinka dodal, že práve preto zvolil formu vyjadrenia „zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek".