Osobitný juhokórejský vyslanec prediskutuje s KĽDR denuklearizáciu

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 4. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec juhokórejského prezidenta Mun Če-ina pre Severnú Kóreu plánuje počas tohtotýždňovej návštevy komunistického štátu prediskutovať spôsoby úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a dosiahnutia trvalého mieru. Vyslanec Čong Ui-jong to uviedol v utorok na brífingu - deň pred plánovanou cestou päťčlennej delegácie do Pchjongjangu.Jednodňová návšteva je zameraná na prípravu bilaterálneho summitu Muna so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, keďže obe krajiny sa už dohodli, že ich tretia schôdzka sa uskutoční tento mesiac v Pchjongjangu, pripomína agentúra Jonhap.Delegácia sa podľa Čonga, ktorý je šéfom juhokórejského Národného bezpečnostného úradu, bude v prvom rade snažiť dohodnúť na presnom termíne summitu. Taktiež prediskutuje spôsoby rozvoja vzťahov medzi oboma štátmi implementovaním Pchanmundžomskej deklarácie, čo je medzikórejská dohoda, ktorú Mun a Kim dosiahli na svojom prvom summite v pohraničnej dedine Pchanmundžom 27. apríla tohto roku. Obaja lídri sa na tom istom mieste stretli ešte 26. mája, pripomína agentúra Jonhap.Čong tiež zdôraznil potrebu obnovenia americko-severokórejského dialógu a dodal, že vodcovi Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) nesie osobný list od prezidenta Mun Če-ina.Prezident USA Donald Trump nariadil 24. augusta ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil ohlásenú cestu do Severnej Kórey. Odvolal ju z dôvodu, že nenastal pokrok v procese denuklearizácie.