Pri zrážke kamióna so školským autobusom sa zranilo 17 detí

Wegeleben 4. septembra (TASR) - Celkovo 17 detí a vodič autobusu utrpeli zranenia pri zrážke kamióna so školským autobusom, ku ktorej došlo v utorok ráno v okrese Harz v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie miestnej polície.Podľa prvotných informácií vyplývajúcich z vyšetrovania si vodič kamióna nevšimol školský autobus, do ktorého následne z boku narazil. K nehode došlo pri mestečku Wegeleben ležiacom medzi Hannoverom a Lipskom.Jedno z detí utrpelo pri zrážke vážne zranenia. Všetkých zranených previezli do nemocníc.