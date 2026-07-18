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18. júla 2026
Osobná obrana nie, ale špeciálna pozornosť áno. Tréner Španielska chce akýmkoľvek spôsobom zastaviť Messiho
Tagy: Finále MS vo futbale 2026
Spomenul si na zážitok z obdobia, keď trénoval mládežnícky tím Sevilly, zatiaľ čo Messi hral za Barcelonu, a zdôraznil, ako bolo nemožné udržať ho počas celého zápasu. Tréner Luis de la Fuente ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Spomenul si na zážitok z obdobia, keď trénoval mládežnícky tím Sevilly, zatiaľ čo Messi hral za Barcelonu, a zdôraznil, ako bolo nemožné udržať ho počas celého zápasu.
Tréner Luis de la Fuente povedal, že Španielsko plánuje venovať "špeciálnu pozornosť" Lionelovi Messimu v nedeľňajšom (19.7.) finále majstrovstiev sveta vo futbale, ale vylúčil "pokus o útok" na kapitána Argentíny.
Novinárom uviedol, že zo skúsenosti pozná výzvy spojené s osobnou obranou proti osemnásobnému víťazovi Zlatej lopty. Spomenul si na zážitok z obdobia, keď trénoval mládežnícky tím Sevilly, zatiaľ čo Messi hral za Barcelonu, a zdôraznil, ako bolo nemožné udržať ho počas celého zápasu.
"Prvýkrát som sa s ním stretol vtedy. Išli sme do Barcelony a počul som len samé dobré veci o chlapcovi menom Messi. Takže sme určili hráča, ktorý ho mal brániť osobne, ale v 70. minúte som ho vymenil, pretože dostal žltú kartu. Skóre bolo 0:0 a v priebehu 15 minút nám Messi strelil štyri góly," prezradil kouč.
"Tentoraz nebudeme využívať osobnú defenzívu. Musíme byť ostražití a venovať mu mimoriadnu pozornosť, to je pravda," priblížil ďalej.
Aktuálne 39-ročný Messi predviedol sériu vynikajúcich výkonov, ktoré doviedli Argentínu do finále, a zrejme to bude jeho posledné vystúpenie na svetovom šampionáte.
"Je jedinečný. Je príkladom pre mladých športovcov, čo sa týka jeho postoja a správania, najmä vzhľadom na veľkolepé MS, ktoré hrá v jeho veku," chválil ho tréner Španielska.
Súboj o titul bude aj medzi de la Fuentem a jeho argentínskym kolegom Lionelom Scalonim, s ktorým nadviazal priateľstvo v roku 2017, keď bol starší z dvojice inštruktorom, zatiaľ čo Argentínčan študoval profesionálnu trénerskú licenciu.
Skúsenejší kormidelník odmieta tvrdiť, že sa súper pokúsi o "pouličnú" taktiku v snahe narušiť Španielsko. "Nikdy by som sa to neodvážil povedať. Mám k tomuto národnému tímu veľký obdiv. Vyhrali MS, dvakrát Copa América, Finalissimu a vedie ich môj priateľ," prezradil.
"Verím, že Španielsko aj Argentína budú mať herný plán, v ktorom talent a dobrý futbal budú vládnuť nad všetkým ostatným," priblížil de la Fuente.
Jeho tím je pripravený prispôsobiť sa predĺženej polčasovej prestávke. Očakáva sa, že bude takmer dvojnásobná oproti bežným 15 minútam, aby sa tam zmestila šou s hviezdnym obsadením.
Takáto pauza vrátane hydratačnej by sa mohli v nasledujúcich rokoch stať bežnými. "Myslím si, že všetko, čo považujeme za zvláštne, sa možno do 30 rokov stane normou. Možno sa futbal vyvíja týmto smerom. Je to tak, ako to je. Nemôžeme to zmeniť, takže si to budeme musieť užiť," dodal de la Fuente.
Zdroj: SITA.sk - Osobná obrana nie, ale špeciálna pozornosť áno. Tréner Španielska chce akýmkoľvek spôsobom zastaviť Messiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Luis de la Fuente povedal, že Španielsko plánuje venovať "špeciálnu pozornosť" Lionelovi Messimu v nedeľňajšom (19.7.) finále majstrovstiev sveta vo futbale, ale vylúčil "pokus o útok" na kapitána Argentíny.
Novinárom uviedol, že zo skúsenosti pozná výzvy spojené s osobnou obranou proti osemnásobnému víťazovi Zlatej lopty. Spomenul si na zážitok z obdobia, keď trénoval mládežnícky tím Sevilly, zatiaľ čo Messi hral za Barcelonu, a zdôraznil, ako bolo nemožné udržať ho počas celého zápasu.
"Prvýkrát som sa s ním stretol vtedy. Išli sme do Barcelony a počul som len samé dobré veci o chlapcovi menom Messi. Takže sme určili hráča, ktorý ho mal brániť osobne, ale v 70. minúte som ho vymenil, pretože dostal žltú kartu. Skóre bolo 0:0 a v priebehu 15 minút nám Messi strelil štyri góly," prezradil kouč.
Slová chvály
"Tentoraz nebudeme využívať osobnú defenzívu. Musíme byť ostražití a venovať mu mimoriadnu pozornosť, to je pravda," priblížil ďalej.
Aktuálne 39-ročný Messi predviedol sériu vynikajúcich výkonov, ktoré doviedli Argentínu do finále, a zrejme to bude jeho posledné vystúpenie na svetovom šampionáte.
"Je jedinečný. Je príkladom pre mladých športovcov, čo sa týka jeho postoja a správania, najmä vzhľadom na veľkolepé MS, ktoré hrá v jeho veku," chválil ho tréner Španielska.
Chce dobrý futbal
Súboj o titul bude aj medzi de la Fuentem a jeho argentínskym kolegom Lionelom Scalonim, s ktorým nadviazal priateľstvo v roku 2017, keď bol starší z dvojice inštruktorom, zatiaľ čo Argentínčan študoval profesionálnu trénerskú licenciu.
Skúsenejší kormidelník odmieta tvrdiť, že sa súper pokúsi o "pouličnú" taktiku v snahe narušiť Španielsko. "Nikdy by som sa to neodvážil povedať. Mám k tomuto národnému tímu veľký obdiv. Vyhrali MS, dvakrát Copa América, Finalissimu a vedie ich môj priateľ," prezradil.
"Verím, že Španielsko aj Argentína budú mať herný plán, v ktorom talent a dobrý futbal budú vládnuť nad všetkým ostatným," priblížil de la Fuente.
Jeho tím je pripravený prispôsobiť sa predĺženej polčasovej prestávke. Očakáva sa, že bude takmer dvojnásobná oproti bežným 15 minútam, aby sa tam zmestila šou s hviezdnym obsadením.
Takáto pauza vrátane hydratačnej by sa mohli v nasledujúcich rokoch stať bežnými. "Myslím si, že všetko, čo považujeme za zvláštne, sa možno do 30 rokov stane normou. Možno sa futbal vyvíja týmto smerom. Je to tak, ako to je. Nemôžeme to zmeniť, takže si to budeme musieť užiť," dodal de la Fuente.
Zdroj: SITA.sk - Osobná obrana nie, ale špeciálna pozornosť áno. Tréner Španielska chce akýmkoľvek spôsobom zastaviť Messiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finále MS vo futbale 2026
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