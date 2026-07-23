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23. júla 2026

Osobné auto skončilo po zrážke v Košiciach v priestore zastávky MHD, do nemocnice previezli dieťa – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda

Ako polícia uviedla, obaja vodiči mali negatívne dychové skúšky na alkohol. V Košiciach skončilo osobné auto po zrážke v priestore zastávky MHD, pri nehode sa zranilo dieťa. Informuje o tom na ...



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nehoda 2 676x473 23.7.2026 (SITA.sk) - Ako polícia uviedla, obaja vodiči mali negatívne dychové skúšky na alkohol.


V Košiciach skončilo osobné auto po zrážke v priestore zastávky MHD, pri nehode sa zranilo dieťa. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedlo, k dopravnej nehode došlo vo štvrtok okolo obeda v centre Košíc.

Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo Hyundai pravdepodobne z dôvodu nedostatočného venovania sa situácii v cestnej premávke, v mieste, kde je pre stavebné práce zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu, neskoro zareagoval na zmenu organizácie dopravy. Pri zaraďovaní z pravého do ľavého jazdného pruhu došlo k zrážke s vozidlom BMW idúcim v ľavom jazdnom pruhu,” priblížila polícia dopĺňajúc, že po náraze jedno z vozidiel odrazilo do priestoru rozkopanej zastávky MHD.

Podľa predbežných informácií sa pri nehode ľahko zranil 10-ročný spolujazdec z jedného z vozidiel. Bol prevezený do nemocnice na vyšetrenie, ostatní účastníci nehody sa nezranili. Ako polícia uviedla, obaja vodiči mali negatívne dychové skúšky na alkohol.

Aj táto nehoda pripomína, že na miestach s dočasnou zmenou organizácie dopravy je potrebné zvýšiť pozornosť, sledovať dopravné značenie a jazdu prispôsobiť aktuálnej situácii na ceste. Stačí okamih nepozornosti a následky môžu byť oveľa vážnejšie,” upozornili policajti na záver.


Zdroj: SITA.sk - Osobné auto skončilo po zrážke v Košiciach v priestore zastávky MHD, do nemocnice previezli dieťa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
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