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23. júla 2026
Výpoveď Slobodníka v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch skončila
Tagy: Kauza Očistec Súdy
Súdny proces bude pokračovať v pondelok 27. júla vyjadreniami obžalovaných. Výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka v rámci
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23.7.2026 (SITA.sk) - Súdny proces bude pokračovať v pondelok 27. júla vyjadreniami obžalovaných.
Výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka v rámci kauzy Očistec sa na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici po troch pojednávacích dňoch skončila. Ako ďalej informoval Denník N, súdny proces bude pokračovať v pondelok 27. júla vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch obžalovaného Tibora Gašpara.
„Ten prisľúbil, že vypovedať bude. Podľa obhajcu Mareka Paru je pripravený odpovedať aj na otázky," uviedol denník. Slobodník počas troch dní podľa Denníka N vypovedal o konkrétnych skutkoch obžaloby.
„Hovoril aj o tom, ako mu expolicajt Marián Kučerka doniesol od bývalého riaditeľa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa úplatok za vyšetrovanie Jopi Trade. Peniaze boli za to, že Kučerka ako vyšetrovateľ zabezpečil, že na obvinených nepôjde návrh do väzby a ani nebudú u nich domové prehliadky," pripomenul denník.
Zdroj: SITA.sk - Výpoveď Slobodníka v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch skončila © SITA Všetky práva vyhradené.
Výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka v rámci kauzy Očistec sa na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici po troch pojednávacích dňoch skončila. Ako ďalej informoval Denník N, súdny proces bude pokračovať v pondelok 27. júla vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch obžalovaného Tibora Gašpara.
„Ten prisľúbil, že vypovedať bude. Podľa obhajcu Mareka Paru je pripravený odpovedať aj na otázky," uviedol denník. Slobodník počas troch dní podľa Denníka N vypovedal o konkrétnych skutkoch obžaloby.
„Hovoril aj o tom, ako mu expolicajt Marián Kučerka doniesol od bývalého riaditeľa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa úplatok za vyšetrovanie Jopi Trade. Peniaze boli za to, že Kučerka ako vyšetrovateľ zabezpečil, že na obvinených nepôjde návrh do väzby a ani nebudú u nich domové prehliadky," pripomenul denník.
Zdroj: SITA.sk - Výpoveď Slobodníka v kauze Očistec po troch pojednávacích dňoch skončila © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kauza Očistec Súdy
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