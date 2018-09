Osobnosť Beňovského presahuje hranice jednej krajiny, je to Európan

Móric Beňovský Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Bratislava 19. septembra (TASR) - Za najväčšieho cestovateľa 18. storočia, ktorý skutočne mal za sebou cestu okolo sveta, za skvelého manažéra a diplomata, za brilantného literáta označil grófa Mórica Beňovského (1746-1786) slovenský diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, publicista, spisovateľ literatúry faktu Miroslav Musil. Po utorkovej (18. septembra) vernisáži vo Francúzskom inštitúte na Slovensku (IFS) v rozhovore pre TASR Musil vyzdvihol aj skutočnosť, že Móric Beňovský sa ako jeden z prvých Európanov zapísal do histórie Japonska. Výstava Gróf Móric Beňovský - náš prvý euroobčan a svetobežník, ktorú autorsky pripravil Musil, je IFS v Bratislave sprístupnená od 18. do 27. septembra.Autor výstavu koncipoval na 12 paneloch, v názvoch ktorých naznačil ako prezentuje Beňovského. Informácie na paneloch autor podáva v troch jazykoch - slovensky, francúzsky, anglicky - a doplnil o kresby, obrázky a fotografie. Panely informujú o Beňovskom ako našom euroobčanovi a svetobežníkov, o jeho významných životných jubileách či jeho slovenskej identite. Rovnako o Beňovskom ako bojovníkovi za slobodu vo vyhnanstve, o jeho objavnej plavbe naprieč Pacifikom, pôsobení v službách Francúzska a o jeho návrate do Európy. Na ďalšom paneli návštevníci môžu sledovať Beňovského cestu v ústrety Americkej revolúcii, návrat na Madagaskar. Predstavuje tiež Beňovského ako autora bestselleru a podnikateľa. Napokon ďalší panel prezentuje expedície autora výstavy po stopáchMusil upozornil aj na domáce či zahraničné diela, ktoré o Beňovskom vznikli. Medzi nimi napríklad na knihu Jeana-Christopha Rufina Le tour du monde du roi Zibeline, Gallimard, ktorá vyšla v apríli 2017. Iným dielom je napríklad opera Béniowski, ou Les exilés du Kamtchatka, ktorú v roku 1800 skomponoval francúzsky skladateľ, nazývaný "" Francois-Adrien Boieldieu (1775-1834).Riaditeľ IFS a radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Jean-Pierre Jarjanette na vernisáži podčiarkol, že osobnosť Mórica Beňovského presahuje hranice jednej krajiny, preto mu nemožno prisúdiť iba jednu národnosť.upozornil Jarjanette.