Začal sa proces s Francúzom, ktorý mal vyzradiť laureátov nobeloviek

Jean-Claude Arnault prichádza na pojednávanie, 19. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 19. septembra (TASR) - V švédskej metropole Štokholm sa v stredu začal proces s francúzskym občanom Jeanom-Claudom Arnaultom, ktorého v júli obvinili v dvoch bodoch zo znásilnenia ženy v roku 2011. Arnault je tiež ústrednou postavou škandálu súvisiaceho s udeľovaním Nobelových cien za literatúru, napísala agentúra AP.Proces so 72-ročným Arnaultom, ktorý pred vstupom do budovy súdu čakajúcim novinárom odporučil, aby mu dali pokoj, sa bude konať s vylúčením verejnosti. Záverečné reči sa očakávajú 24. septembra, kedy však bude vynesený rozsudok zatiaľ nie je známe.Arnaultov právnik Björn Hurtig na margo procesu uviedol, že ide oktorejeho klienta.Zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia Arnaulta obvinilo 18 žien. Skutky sa mali stať v rokoch 1996-2017 vo Švédsku a v Paríži - v byte, ktorý tam Švédska akadémia vlastní.Arnault, známa osobnosť vo švédskej kultúre, je manželom Katariny Frostensonovej, poetky a už bývalej členky Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru. Zodpovedný je aj za opakovaný únik mien laureátov Nobelovej ceny za literatúru. Tradíciu, že tieto mená musia zostať v tajnosti, porušoval Arnault od roku 1996.V dôsledku tohto škandálu sa členstva vo Švédskej akadémii vzdalo sedem z jej 18 členov. Traja z nich sa koncom augusta mali do akadémie vrátiť, tí to však popreli.