Osobnosti britskej kultúry vyzvali BBC, aby bojkotovala Eurovíziu

Londýn 30. januára (TASR) - Osobnosti britskej kultúry podpísali otvorený list, v ktorom vyzývajú verejnoprávnu televíziu BBC, aby zrušila pokrývanie tohtoročnej pesničkovej súťaže Eurovízia, pretože sa bude konať v Izraeli.List, publikovaný v denníku The Guardian, kritizuje Izrael za jeho okupáciu palestínskych území a Golanských výšin. "Eurovízia môže byť nenáročnou zábavou, nie je však vyňatá z úvah o ľudských právach. Nemôžeme ignorovať systematické porušovanie ľudských práv Palestínčanov zo strany Izraela," uvádza sa v liste."BBC je viazaná svojou chartou podporujúcou slobodu prejavu. Mala by konať v súlade so svojimi princípmi a zasadzovať sa za to, aby bola Eurovízia presunutá do krajiny, kde sa nepáchajú zločiny proti tejto slobode," tvrdia signatári.Ich krok prichádza v čase, keď sa Británia pripravuje na výber interpreta, ktorý ju bude na tejto každoročnej súťaži reprezentovať. Verejnosť o ňom rozhodne hlasovaním počas šou s názvom Eurovision: You Decide na kanáli BBC2. Program bude odvysielaný 8. februára.BBC reagovala na list vyhlásením, podľa ktorého Eurovízna pesničková súťaž "nie je politická udalosť a netlmočí nijaké politické posolstvo. Súťaž vždy podporovala hodnoty priateľstva, inklúzie, tolerancie a rozmanitosti a nemyslíme si, že by bolo vhodné využívať účasť BBC na politické účely. Z tohto dôvodu sa tohtoročnej súťaže zúčastníme. Hostiteľskú krajinu určujú pravidlá súťaže, nie BBC".Medzi umelcami, ktorí k otvorenému listu pridali svoj podpis, sú módna návrhárka Vivienne Westwoodová, spevák Peter Gabriel, dramatik Mike Leigh, herečka Julie Christieová či hudobník Roger Waters.Mnoho signatárov protestovalo aj proti uskutočňovaniu iných kultúrnych podujatí v židovskom štáte. Spevák Nick Cave či skupina Radiohead čelili kritike za to, že v uplynulých rokoch koncertovali v Izraeli.Eurovízia 2019 sa uskutoční v Izraeli po vlaňajšom víťazstve izraelskej speváčky Netty Barzilaiovej, ktorá si ho vydobyla piesňou Toy v portugalskej metropole Lisabon. Tohtoročná súťaž sa bude konať 18. mája v Tel Avive.