Osobnosti vyzývajú zodpovedných, aby v prípade Nočných vlkov konali

Na snímke budova bývalého roľníckeho družstva pri obci Dolná Krupá 20. júla 2018. V objekte, ktorý patrí občianskemu združeniu sídli slovenská pobočka ruských Nočných vlkov. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 24. júla (TASR) - Viac ako dve stovky osobností vyzývajú prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby konali v prípade ruskej skupiny motorkárov Noční vlci, ktorí si zriadili základňu v Dolnej Krupej pri Trnave. Pôsobenie Nočných vlkov na Slovensku totiž považujú za škandálne.uvádza sa vo vyhlásení s tým, že Noční vlci majú zakázaný vstup aj do Poľska, na Slovensku sú však vítaní pod pláštikom nevinných motorkárskych výjazdov a muzeálnych aktivít.varujú signatári a dopĺňajú, že toto všetko sa deje neďaleko atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. A vzhľadom na to, že Jozef Hambálek má do nej otvorený vstup, je to podľa osobností značné bezpečnostné riziko najmä pre obyvateľov Slovenskej republiky.tvrdia.Osobnosti preto žiadajú najvyšších ústavných činiteľov, aby urobili všetky potrebné kroky na ukončenie činnosti Nočných vlkov na Slovensku, na zrušenie "základne" Jozefa Hambálka v Dolnej Krupej a na vyrovnanie sa s neregistrovanou organizáciou Slovenských brancov.dodali.Koaličný Most-Híd uviedol, že prítomnosť akýchkoľvek polovojenských jednotiek na území Slovenska je nežiaduca, či už ide o slovenské alebo zahraničné zoskupenia.avizujú bugárovci.O objekte Nočných vlkov v Dolnej Krupej pri Trnave sa začalo hovoriť pred niekoľkými dňami. Polícia uviedla, že vojenské stroje, ktoré sa v areáli nachádzajú, sú vraj historickými exponátmi, ktoré by mali byť vystavené a prístupné verejnosti na jeseň. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podľa zákona o ochrane pred požiarmi plní úlohy obecnej hasičskej jednotky.doplnil hovorca policajného prezídia Michal Slivka.