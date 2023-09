Osobnosti zo sveta športu lákajú na deviaty ročník populárneho športového podujatia : Blíži sa Európsky týždeň športu!

Pohyb pre každého

Zapojiť sa môžu všetci

Športová udalosť celého týždňa

Hviezdni ambasádori

Zapojte sa aj vy

21.9.2023 (SITA.sk) - Priaznivci športu a zdravého životného štýlu sa môžu tešiť blížiacemu sa deviatemu ročníku výnimočného športového podujatia. Osobnosti zo slovenskej športovej scény a atraktívne aktivity, ktorých hlavnou témou zostáva výstižné "#BeActive", budú opäť srdcom udalostí. Pripravte sa na obľúbené podujatie s názvom Európsky týždeň športu, ktorý sa uskutoční v období od 23. do 30. septembra 2023.Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Zúčastňuje sa ho 40 krajín Európy a motivuje všetkých k pohybu a zdravému životnému štýlu, bez ohľadu na vek, zázemie či fyzickú kondíciu. "Naším cieľom je, aby ľudia v každom veku našli vhodnú športovú aktivitu a venovali sa jej, či už individuálne, s kamarátmi alebo v kruhu rodiny." zdôraznil Vladimír Baluška , riaditeľ Národného športového centra, ktoré je koordinátorom celého podujatia.Každý rok Európsky týždeň športu spája ľudí, verejné inštitúcie, školy, športové organizácie, občianske združenia a súkromný sektor. Počas celého trvania prebieha široká škála podujatí a aktivít. "Organizátori sa môžu prihlásiť cez našu webovú stránku a jednotlivci si následne môžu vybrať z ponuky týchto akcií, na ktorých by sa radi zúčastnili. Už máme registrovaných viac ako päťdesiat podujatí po celom Slovensku. Od Bratislavy až po Michalovce, nájdu sa možnosti pre každý región," povzbudzuje k účasti Vladimír Baluška. Zaregistrovať je možné všetky pohybové a športové podujatia, ktoré sa uskutočnia medzi 1. septembrom a 15. októbrom.Hlavnou udalosťou Európskeho týždňa športu bude tradične #BeActive night, ktorá sa uskutoční v bratislavskom parku Alfréda Wetzlera pred Paneurópskou vysokou školou. V sobotu 23. septembra 2023 od 15:00 do 19:00 hod budú návštevníci môcť zažiť pestrý program, ktorý bude obohatený významnými osobnosťami zo sveta slovenského športu. Okrem zábavy a podávania športových výkonov budú mať ľudia príležitosť vyhrať aj zaujímavé ceny. "Návštevníci si nielen vyskúšajú aktivity, ale zároveň budú súťažiť o spomienkové predmety. Tešíme sa na každého, kto nám príde ukázať svojho športového ducha," pozýva Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra, na túto udalosť.Pozornosť športových fanúšikov lákajú predovšetkým významné osobnosti slovenského športového prostredia, ktoré plnia úlohu ambasádorov.Špičkoví slovenskí športovci kajakárka Jana Dukátová, šprintér Ján Volko, boxer Tomi KID Kovács či gymnastka Barbora Mokošová nielen pozývajú na podujatie, no niektorí z nich budú priamo účastníkmi akcie #BeActive night v bratislavskom Ružinove. Hlavný športový program bude mať na starosti priamo Tomi KID Kovács a ľudia budú mať možnosť vyskúšať si rôzne aktivity na rôznych stanovištiach, vrátane gymnastiky, atletiky, basketbalu, lukostreľby a veslovanie. Športový hosť Adi Gyurík predvedie návštevníkom základy karate a čoraz viac obľúbený Nordic Walking predstaví Lucia Okoličányová.Možnosť registrovať svoje podujatie na Európsky športový týždeň je stále otvorená pre všetkých, ktorí by chceli byť súčasťou tejto akcie. Organizátori aktivít môžu túto možnosť využiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.tyzdensportu.sk Informačný servis