Tempo bojov v okolí oslobodených dedín sa spomalilo, Rusi však utrpeli značné straty

Bez úspechov

Pokračujú v ofenzíve

21.9.2023 (SITA.sk) - Tempo bojov v okolí oslobodených dedín Robotyne a Verbove v Záporožskej oblasti sa spomalilo. V najnovšej správe to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) . Ozbrojené sily Ukrajiny sa tiež snažia vylodiť na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti.„Ukrajinské sily pokračovali v stredu 20. septembra v útočných operáciách na západe Záporožskej oblasti, ale nedosiahli žiadne deklarované ani potvrdené úspechy,“ uvádza ISW.Ruské zdroje tvrdia, že ukrajinské sily podnikli neúspešné útoky v oblasti dedín Robotyne a Verbove, ako aj v smere na Novoprokopivku a Kopan. Severoosetské dobrovoľnícke prápory pôsobiace na západe Záporožskej oblasti tvrdili, že intenzita bojov sa do rána 20. septembra pri dedinách Robotyne a Verbove znížila.Ukrajinské ozbrojené sily však pokračujú v ofenzíve pri Bachmute a v západnej časti Záporožskej oblasti.„Spôsobili značné straty na ruskej živej sile a technike v smere na Melitopoľ,“ uvádza ISW.Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl tiež informoval, že ukrajinské jednotky pokračujú v útočných akciách v smere na Bachmut a konsolidujú sa na nových chránených líniách.Ruské jednotky medzitým viedli útočné operácie pozdĺž línie Kupiansk - Svatove, no nepokročili.