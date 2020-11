Osoby bez certifikátu z celoplošného testovania môžu tiež odovzdať nelegálne držané zbrane 

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2020 -Nelegálne držané zbrane môžu na policajných oddeleniach odovzdať aj osoby, na ktoré sa momentálne nevzťahujú výnimky zo zákazu vychádzania. Po stredajšom rokovaní vlády to pre médiá uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Podľa ministra teda môžu prísť zbrane odovzdať aj osoby, ktoré nedisponujú certifikátom z celoplošného testovania. „V tomto prípade to budeme akceptovať, ale naozaj len za účelom odovzdania zbrane na príslušnej úradovni policajného zboru,” povedal minister.Podľa schválenej novely zákona o zbraniach a strelive v období od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 dočasne zanikla trestnosť nedovoleného ozbrojovania pre osoby, ktoré bez povolenia držia niektoré druhy strelných zbraní alebo strelivo do nich a v stanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru SR.Ten, kto v spomínanom období odovzdal nezákonne držanú zbraň, môže zároveň podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol spáchaný trestný čin.